Así es Daniel Wozza, el novio de Andreíta que presume de serlo

El joven que ha conquistado el corazón de Andrea Janeiro (18 años) ha querido que el mundo entero lo sepa y ha actualizado su perfil en las redes sociales con el siguiente dato: "Tiene una relación con Andrea Esteban". Así es como se hace llamar la hija de Belén (43) en Facebook y por si había dudas, en el albúm de fotos del joven inglés podemos encontrar instantáneas de apasionados besos entre ellos durante una noche de fiesta veraniega.

Andrea y Daniel, un beso apasionado. Redes sociales

Daniel Wozza Worrall (20) es el nombre del novio de Andreíta. Es natural de Birmingham, Reino Unido, localidad a la que curiosamente volará la madrileña en unos días para iniciar allí sus estudios universitarios. Se formarán académicamente en el mismo centro, el Birmingham Metropolitan College, donde el joven ya está matriculado desde hace un par de años.

Daniel hizo el servicio militar de adolescente y recibió el título por su labor en la protección y estrategia del trabajo del ejército. Pero, aunque su afición a las armas sigue presente, decidió entrar en la universidad y tener un futuro más sosegado lejos de las guerras.

En uno de los veranos que tenía libres entre las clases del instituto y los campamentos militares, viajó a Benidorm con unos amigos y allí coincidió con Andreíta y su madre, muy asiduas a esta localidad en pleno periodo estival. La costa valenciana y sus noches de verano sirvió para que los jóvenes se acercaran y sellarán el principio de una historia de amor que a día de hoy continúa y se seguirá fraguando en territorio inglés.

Recibió el título por su trabajo militar. Redes sociales

Andrea y Daniel coinciden además en un punto esencial de sus vidas: adoran a su madre. La relación entre Belén y su hija es de sobra conocida, pero el joven no corre la misma suerte que su pareja, ya que Daniel perdió a su madre hace ocho años. Desde entonces, visita su tumba cada Día de la Madre junto a sus hermanos y llenan su sepulcro de flores, peluches y mensajes.

Rachel Louise Worrall tenía tan solo 34 años cuando murió, y Daniel, apenas 14. La familia del chico está muy unida y conviven todos juntos en Birmingham, además se envían constantemente mensajes por las redes sociales mostrándose su mutuo apoyo y felicitándose por los logros conseguidos en estos años. Tras la muerte de su madre fue cuando Daniel comenzó a tatuar su piel, y hoy luce el brazo izquierdo totalmente impregnado en tinta.

Daniel tuvo que decir adiós a su madre hace 8 años.

También es muy fiel a su grupo de amigos. El joven tiene tres compañeros inseparables que le acompañan desde hace una década, como muestra las fotos que tiene publicadas en su perfil de Facebook. Es precisamente con ellos con los que viajó a Benidorm y se topó con la hija más famosa de España.

Andrea se instalará en la localidad inglesa que vio nacer a su novio para, principalmente, seguir sus estudios, pero también, y no menos importante, para pasar más tiempo junto a él y saber si su relación camina hacia adelante o se queda en una de esas historia de amor que solo funcionan en verano. Ella ha dado ese gran paso por él, pero, según se puede leer en sus redes sociales, hay algo que él no haría por ella, o, al menos, le costaría mucho esfuerzo realizar: acompañarla a un concierto de Justin Bieber (23).

En el paseo marítimo de Benidorm.

Daniel lleva años oyendo a su alrededor cómo sus amigos y compañeros de clase le comparan con el cantante canadiense. Una persona de su círculo de amistades se 'atrevió' a escribir en una de las fotos del joven el siguiente mensaje: "Oh, dios, estoy viendo a Justin Bieber", a lo que el novio de Andreíta contestó: "Sal de mi perfil, ya! No consiento que se diga ese nombre en mi Facebook". El tema de su parecido físico no parece hacerle mucha gracia al joven, aunque seguro que Andrea ha sabido explicarle lo privilegiado que es por ser el clon de su adorado ídolo.