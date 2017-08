El vídeo de Belén Esteban bailando 'Despacito' con su madre en Benidorm

Belén Esteban (43 años) está pletórica. La colaboradora se encuentra en plenas vacaciones de verano disfrutando de los suyos. Ha pasado unos días con su novio Miguel en un destino idílico, y esta semana ha disfrutado de la compañía de su madre, Carmen Menéndez.

La progenitora de la colaboradora pasa sus días divirtiéndose en Benidorm, y hasta allí se ha desplazado 'la princesa del pueblo' para estar con 'su reina'. En una de las marchosas noches de la costa valenciana, madre e hija se acercaron a la pista de baile cuando empezaron a sonar los primeros acordes del hit del verano, Despacito, la canción de Luis Fonsi.

El ritmo del puertorriqueño ha cautivado a gente de todas las edades y rincones del mundo, por eso, la madre de Belén no pudo resistirse a coger de la mano a su hija y marcarse unos pasos de baile junto a la orquesta. Tras bailar unos segundos pegadas, y sin poder quitar la sonrisa de la boca, ambas decidieron dar unas vueltas y extender sus brazos al compás de las notas musicales.

Junto al divertido vídeo, la ex de Jesulín de Ubrique (43) ha dejado claro lo que sentía en ese momento con un breve pero tierno mensaje lleno de significado: "Te quiero, mamá". Tres únicas palabras con las que la colaboradora ha expresado sus sentimientos no solo a su madre, si no que ha mostrado al mundo lo feliz que es y el gran momento que vive en lo personal y profesional.