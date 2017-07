Paula Echevarría se encara con un fotógrafo en Marbella

Paula Echevarría (39 años) ha estallado. La actriz quiere que la dejen de seguir los fotógrafos, quienes la acompañan desde que se hizo pública su separación de David Bustamante (35) en el mes de abril. Cada paso que da es seguido por cámaras y fotógrafos a los que hasta ahora siempre había respondido con una sonrisa. Sin embargo, este fin de semana se ha producido un encontronazo con uno de ellos. Los hechos ocurrían en Marbella donde la intérprete de Velvet se hospedaba en un lujoso hotel con unas amigas. Según ha desvelado en exclusiva el programa Socilaité, que presenta María Patiño (45), Paula discutió con un paparazzi cuando éste intentaba capturar una imagen de ella dentro del resort.

A la actriz no le gustó nada que se entrometieron en su intimidad y salió a la puerta del complejo hotelero a reprender al fotógrafo: "Yo voy a la playa cuando me da la gana. Ya me expongo yo si quiero o no. Es un sitio público. Lo que te quiero decir es que lo que no puedes hacer es enfocar para un sitio que sabes que no se puede. Está prohibido".

Isa (recién llegada), el #CangrejoSebastian (recién quemada 🦀) y yo hacemos un poco de deporte después de la pisci.. 🤣🤣🤣 #MCHMoments Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 12:24 PDT

De esta manera ha querido pedir respeto explicando que ella es la que decide cuando se exhibe o cuando no. Y mientras Paula intentar lidiar con los periodistas en sus vacaciones de verano, David Bustamante ha publicado nuevo single no exento de polémica. Muchos han visto en la letra de su canción mensajes subliminales hacia la que todavía es su mujer. Ha tenido tanto éxito que incluso la propia Paula ha dado la enhorabuena públicamente al padre de su hija Daniella.

En la habitación del hotel en la Costa de Sol, con un look muy veraniego formado por un kimono floreado con pantalaón corto a juego, y grabada por una amiga, la actriz ha bailado Lo pide el alma. "Sin poder parar de bailarla! La canción de las vacaciones!!! Enhorabuena @davidbusta!!!" es la frase que acompaña al vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram. Sus seguidores no han tardado en responder al post con mensajes aplaudiendo el gesto de la actriz, aunque también hay los que critican que siga alimentando el morbo para que se siga hablando de la pareja.