Dani Alves y la modelo Joana Sanz se casan por sorpresa

Fue la primavera del año pasado cuando se dieron el 'sí, quiero' en París, pero no ha sido hasta el primer fin de semana de junio cuando la modelo canaria, Joana Sanz (24 años), y el exjugador de Barcelona, Dani Alves (34), celebraron su amor. "Fue una boda que sirve para nosotros, aunque no es oficial", dijo la modelo durante un desfile de Rosa Clará. "Queremos celebrar otra boda íntima más adelante con familias y amigos. Solo tengo claro que quiero que el vestido me lo diseñe Rosa Clará", afirmó Joana entonces. Y llegó el día. Un fin de semana en el que seguramente se la modelo habrá elegido a la catalana para brillar en su gran día.

La modelo y el del Barcelona se han dado el 'sí, quiero' en una íntima ceremonia. Redes sociales

Sin el seguimiento mediático habitual, la modelo y el futbolista se convirtieron en marido y mujer en un enlace secreto, lleno de amigos y en un enclave desconocido, aunque se apunta a que sea Ibiza o Formentera. De hecho, el secretismo que ha rodeado al enlace solo se ha visto afectado por las imágenes indiscretas que alguien ha publicado en Internet.

Ha sido la propia modelo quien ha compartido los momentos especiales vividos durante el fin de semana. Uno de los días más importantes de su vida que se ha encargado de retratar. El espectacular vestido, el anillo, la tarta, la decoración... todos los detalles que Joana ha querido compartir con sus seguidores. Un fin de semana de ensueño en el que el Dani Alves y Joana Sanz se convirtieron, oficialmente, en marido y mujer.