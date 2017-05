Paula Echevarría se lleva a su hija Daniella a 'El Hormiguero'

Al igual que ocurriera con Isabel Preysler promocionando su línea de cremas faciales, la visita de Paula Echevarría (37) a El Hormiguero tenía un objetivo muy claro: promocionar una marca de teléfono de la que es imagen. “Participo en un campaña junto a otras diez mujeres, muy diferentes entre nosotras, pero todas tenemos en común que somos smart girl, que podemos con todo y vamos a por todas”, explicó la actriz ante lo que se adivina una pregunta por exigencias del guión.

Por guión o por actualidad, Pablo Motos también hubiera tenido que preguntar por las declaraciones de Echevarría esta misma tarde en las que decía que “no hay que ser feminista ni machista, sino persona” o por su relación con David Bustamante. Sin embargo, el presentador fue muy claro: la actriz no había acudido a su programa para hacer entretenimiento con su drama personal. “Lo que es una situación privada, algunos lo pueden confundir con entretenimiento. Y tenemos que reflexionar”.

Aún así, el valenciano no pudo evitar preguntar a la asturiana cómo se encontraba. “Yo estoy bien. Ha habido marejadilla tirando a fuerte marejada, pero estoy bien. Estoy tranquila, situándome, reconduciendo, dejando que el tiempo ponga todo en su sitio, que todo fluya. Es lo mejor que se puede hacer”, afirmó.

La actriz, que se llevó a su hija al programa, aunque en ningún momento se mostraron imágenes de la pequeña, volvió a repetir que “hay que dar tiempo al tiempo. No hay que precipitarse nunca ni para un lado ni para otro. No tomar decisiones precipitadas. Yo sé lo que pasa de puertas para adentro”.

Incendia las redes

Horas antes de su visita a El Hormiguero, Echevarría incenciaba las redes sociales al hablar de feminismo. "Yo me defino como persona. Yo creo que no hay que ser feminista ni machista, yo creo que los extremos nunca son buenos ni para un lado ni para el otro", respondía la intérprete de Velvet a la pregunta de si se definiría como feminista.

Las reacciones en Twitter no se hacían esperar y eran muchas las voces que se lanzaban en contra de este desafortunado comentario. "Paula Echevarría diría: "Yo me defino como persona, no hay que ser racista ni activista anti racismo, los extremos no son buenos", escribía Lucía Etxebarría (50) .

Sin embargo, lo cierto es que además de esa afirmación, la actriz también defendió la igualdad salarial en la televisión. “Otra cosa es que defienda la igualdad salarial en las serie españolas o la visión de las mujeres en el cine español o que una revista seria como ¡Hola! me utilice dando a entender que yo me estoy lucrando con mi situación personal”.