Nuevo pufo de José Luis Moreno: Miguel Poveda le demanda por impago

A José Luis Moreno (70 años) la crecen los enanos. Si hace un tiempo era la actriz Yolanda Ramos (48) la que le reclamaba dinero, ahora es un cantante el que le acusa de moroso.Miguel Poveda (44) va a demandar este martes al empresario por "incumplimiento de contrato e impago".

Así lo asegura a EL ESPAÑOL el representante del artista. Su malestar radica en dos galas televisivas de Fin de Año, por las que Poveda no percibe sueldo alguno, sino que únicamente cubre los gastos que le supone el traslado y las dietas. Sí lo hacen los músicos que le acompañan en las actuaciones, que perciben un pequeño salario. Con todo, el representante del artista asegura que tras la primera de las dos galas, Moreno les dejó a deber "una factura de unos 3.000 euros. Cuando íbamos a demandarle, nos llamó para participar en la segunda gala. Cómo puede tener la cara tan dura. Le dijimos que nos pagara la anterior si quería que repitiéramos actuación. Lo hizo, pero la situación volvía a repetirse y esta última gala nos la tenía que haber abonado el pasado mes de enero. Desde entonces nos dan largas y no contestan ni al teléfono", se queja el representante a este medio.

"Ya conocemos su fama. Nos consta que es una práctica habitual. Miguel ya no va a trabajar más para este señor bajo ningún concepto. Ya no sólo por el dinero, sino porque hay mucha gente en nuestra situación, pero nuestra obligación es que se sepa", continúa Rafa Coto.

Por su parte, desde la productora de José Luis Moreno niegan rotundamente esta versión y aseguran que van a tomar medidas legales para defender su verdad. "No es cierto que les debamos nada. La última factura está pagada y la anterior ni siquiera fue una contratación de José Luis Moreno, sino de Telecinco. Y el señor Moreno tuvo la deferencia, que no era su obligación, de ofrecerles más dinero para que no se sintieran molestos y vinieran a actuar la segunda vez. No tenía por qué pagar porque la deuda no era con él, sino con la cadena, pero lo hizo. Son unos sinvergüenzas y unos desagradecidos", confiesa la directora de producción de Moreno a EL ESPAÑOL.

Por eso, José Luis Moreno piensa denunciar a la agencia de representación de Miguel Poveda. En su opinión, la verdad está clara y se apoya en una justificación de transferencia del supuesto pago, documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En los papeles se detallan las facturas y el impreso bancario efectuado al cantante el pasado año pero que figura con fecha de este mismo lunes, lo que para el representante del artista es un reflejo claro de una transferencia in extremis motivada por la presión mediática.

Problemas con artistas

No es la primera vez que José Luis Moreno se enfrenta a artistas que le reclaman dinero. Una de las últimas en saltar a la palestra mediática fue Yolanda Ramos, quien en el programa Hable con ellas reclamó al productor 25.000 de las antiguas pesetas por un trabajo efectuado hace ya bastantes años. "Yo trabajé para ti en un espectáculo como bailarina sin contrato y nunca se me pagó. ¿Me vas a pagar ahora?", le espetó entonces, provocando el visible enfado de Moreno y su posterior marcha del plató. Meses después volvió y se encaró con la presentadora Sandra Barneda (41), llegando incluso a amenazar a la presentadora.

