El sospechoso aumento de peso de David Bustamante

La difícil situación sentimental por la que atraviesa David Bustamante (35 años) está haciendo mella en su carácter y también en su aspecto físico. Su rostro denota la angustia de sentirse continuamente observado y juzgado desde que en abril él y Paula Echevarría (39) decidieran replantearse su matrimonio. La puerta a la reconciliación no está del todo cerrada, pero la inestabilidad entre la pareja ha hecho que el cantante se replantee su vida y su futuro para recuperar a la que aún sigue siendo su mujer legalmente.

El cántabro ha abandonado sus hábitos anteriores y eso le ha llevado a ensanchar y ganar peso, como se aprecia en las últimas imágenes del artista correspondientes a la comunión de su hija Daniella el pasado fin de semana en San Vicente de la Barquera (Cantabria). Bustamante apareció con unos kilos más con un traje de pantalón, americana y chaleco azul marino con corbata a juego y camisa blanca. Los abdominales y los bíceps que llevaba luciendo veranos anteriores han desaparecido. En una entrevista reciente en el programa de Risto Mejide (42) All you need is love... o no también se pudo apreciar ese cambio físico del cántabro.

[Más información: La tensa entrevista de Risto a Bustamante: "No voy a hablar ni para bien ni para mal"]

Además de los disgustos con la separación de Paula Echevarría, David habría abandonado el deporte. El golf y el pádel son dos de sus pasiones favoritas y ahora las ha tenido que dejar aparcadas para centrarse de lleno en su profesión. Pasará todo el verano con su gira de conciertos con la que recorrerá gran parte de la geografía española.

Bustamante corre el peligro de poner de nuevo de moda a los fofisanos, algo que ya hizo el verano pasado cuando se dejó ver en la playa con pelo en pecho y una incipiente barriga. El artista no encajó bien las críticas por aquel entonces y arremetió contra todos lo que hablaron de su aumento de peso. "Cada día, cuando me levanto nado cerca de 1 h... Hago deporte todos los días, por lo tanto mi subida de peso no pone en riesgo mi salud, puesto que no tengo obesidad... Hay personas que en épocas de estrés apagamos la ansiedad con la comida, no, no es agradable que gente sin escrúpulos te esté recordando continuamente que no estás en tu peso", aseguró.

[Más información: David Bustamante gana peso y pierde la paciencia]

SU GRAN CAMBIO

David Bustamante no siempre ha lucido cuerpazo. Él mismo reconoció que cuando era joven ya pesaba 92 kilos: "A los 20 comencé a llevar una vida más sedentaria. Engordé, estaba gordo, pesaba 92 kilos y me ahogaba y bajaba mi calidad vocal porque necesitaba coger aire". Con ayuda del entrenador personal Martín Giacchetta y un duro planning de entrenamiento el cantante consiguió moldear su figura. La transformación fue tan brutal que el argentino publicó el manual practico El cambio del cambio. El método que ha cambiado a David Bustamante (Editorial Chronica). Y el artista se convirtió desde ese momento en un icono de estilo masculino.