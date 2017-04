Gloria Camila estalla contra María Teresa Campos: “Odia a mi familia”

Desde su llegada al ‘infierno’ de Supervivientes debido a su bronca con Alba Carrillo,Gloria Camila ha sentido el calor de todos su compañeros menos de uno: Bigote Arrocet. Y es que, según la hija de Rocío Jurado, el novio de María Teresa Campos. Una actitud que le ha hecho estallar y culpar a la presentadora malagueña por ello.

“¡Cómo va a hablar conmigo si su mujer me odia!”, le ha comentado Gloria Camila a sus compañeros. “No sé qué le pasa que nunca le ha caído bien ni mi padre ni nosotros (...) Si hasta le hizo un corte de mangas a mi padre”, continuó la joven recordando algo que pasó en Qué tiempo tan feliz el 19 de septiembre de 2015.

Quizá le han dicho a Bigote que cuidado con esta niña

“A mi no me cae bien su mujer, ni yo a su mujer. No me cae bien ni María Teresa Campos ni Terelu (...) Y viene un poco mentalizado con eso. Quizá le han dicho a Bigote que cuidado con esta niña”, ha contado Gloria Camila recordando que su hermana dice que “su madre adoptiva es María Teresa Campos”.

“Pero, ¿qué le pasa a tu hermana contigo?”, aprovechó Leticia Sabater para preguntar. “Como era hija única, a lo mejor le jodió que llegasemos nosotros. Cuando mi madre estaba en vida, todo el mundo se llevaba muy bien. Hasta que murió entonces todos sacaron su otra cara. Mi hermana dejó de hablarnos de un día para otro. Intentaba hablar con mis sobrinos y me decía que estaban durmiendo a las ocho de la tarde”.

Bigote, contra todos

Este conflicto no pasó desapercibido, por supuesto, para el programa, que enfrentó a Gloria Camila y Bigote Arrocet. “Desconozco por completo de lo que está hablando. Es de otro planeta lo que me está diciendo. Me parece bien lo que piensa. Pero, no tengo nada en su contra. ¡Si no la conozco!”, confesó el novio de María Teresa Campos.

“Yo no te he ignorado”, prosiguió el humorista. “No me he dado cuenta de que eso pasara. Estás todo el día hablando con tu novio, cuando estás castigada. Y un castigo es un castigo”, zanjó.

El chileno tuvo que enfrentarse además a sus compañeros por decir que el concurso le parecía fácil. “¡Claro! Es que lo único que haces es estar tumbado y dar consejos. Tu concurso es veraner en el Caribe”, le espetó Sabater.

Finalmente, debido a las palabras del humorista, la organización decidió que sus compañeros sólo se podrían alimentar con aquello que obtenga el chileno.