El dardo envenenado de Alba Carrillo a Gloria Camila: "Mi padre no ha matado a nadie"

Gloria Camila (20 años) y Alba Carrillo (30) se han dedicado gritos, insultos e incluso han llegado a las manos en menos de una semana en Supervivientes. Las dos se encuentran en la parte de la isla bautizada como Tierra de Nadie, donde se reúnen los concursantes que han entrado acompañados y que están siendo los encargados de generar los vídeos más polémicos de este comienzo de edición.

La gran bronca se inició con lo que parecía una apreciación de la madre de la modelo, Lucía Pariente (54), sobre la relación que mantienen la hija de Ortega Cano (63) y Kiko Jiménez (24). Lucía afirmó sin miramientos que Gloria Camila manipula a su pareja a su antojo, a lo que el aludido no dudó en responder: "Sabíamos que actuarías así, todo el mundo te tiene calada". Alba quiso meterse en medio de la conversación para defender la postura de su madre y fue entonces cuando el ambiente comenzó a caldearse y todos mostraron su cara más amarga.

[Lea aquí: Primera bronca en 'Supervivientes': Alba Carrillo se queja de que su madre es un lastre para su concurso]

Alba atacó a Kiko por la manera en la que se hizo popular, primero siendo tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y después por su idilio con Gloria Camila, algo que según la modelo "es más rentable por ser la pareja de la hija de Rocío Jurado". El andaluz no se calló y supo dar donde más le duele a la modelo: "Es como si yo te digo que tú has buscado un bombo para vivir toda la vida de ello y que buscas a hombres famosos para agarrarte a este mundo".

"Tú a mí hijo no le llamas bombo", repitió sin cesar la maniquí mientras se acercaba amenazante a Kiko. Y es que el joven ya había enfadado a Carrillo cuando intentó defender a su novia tocando el delicado y eterno tema que la modelo mantiene contra Feliciano López (35): "es muy rastrero ir a un plató de televisión para hablar de tu expareja". La modelo finalmente estalló y atacó con un golpe bajo hacia la hija de Ortega Cano: "Al menos mi padre no ha estado nunca en la cárcel!", y lejos de callarse, puntualizó: "y no ha matado a nadie".

Tras esa dañina frase, Gloria Camila se levantó rauda hacia la modelo al grito de "¡te parto la cara!". Fue en ese instante cuando ambas mantuvieron un tenso momento en el que llegaron a las manos, mientras el resto de concursantes observaba la agitada pelea.

La fuerte discusión repleta de dardos envenenados y ataques personales muy directos acabó con castigos para ambas partes. Jorge Javier Vázquez (46) criticó desde plató la actitud de Alba y Gloria Camila, y el programa decidió sancionarlas; la hija del diestro pasará a la parte denominada 'Infierno' de la isla, donde están las peores condiciones para sobrevivir, y la modelo se quedará sin los privilegios de los que goza todo su grupo.

[Lea aquí: Gloria Camila carga contra su hermana Rocío Carrasco en su debut en 'Supervivientes']