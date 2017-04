Los 7 regalos de la lista de boda de la hija de Ignacio González, un enlace que ya no será igual

Lourdes González Cavero, la hija deIgnacio González(56), y su novio, Manuel de Barrio Aguirre, se darán el 'sí, quiero' el próximo 9 de septiembre. Una noticia que se ha conocido justo en uno de los peores momentos que atraviesa la familia después de que el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid esté implicado en la operación Lezo. Lo que pretendía ser uno de los días más felices de los novios se torna ahora en tristeza porque González se encuentra desde el pasado viernes en la prisión de Soto del Real (Madrid). La hija mayor del político no sabe si su padre podrá acompañarla al altar y el futuro es incierto, pero de momento todo continúa según los planes previstos y JALEOS ha tenido acceso a la lista de boda de los novios.

La lista no es muy extensa y está compuesta de productos prácticos para el hogar. Todos los objetos que la pareja ha elegido para que sus invitados le regalen el día de su enlace matrimonial son de última tecnología. Entre ellos se encuentra por ejemplo una cámara reflex de la marca Canon de 469 euros, un sistema home cinema de Sony con un precio, de 299 euros, o un robot aspirador Roomba, de 799 euros. Lo más caro es una televisión de 40 pulgadas por la que la persona que la adquiera tendrá que pagar 1.500 euros. Completan la lista un centro de planchado (140 euros) y una batidora de vaso (229 euros).

No han trascendido más datos de esta boda, que de no haber saltado el escándalo de corrupción, podría haberse convertido, sin duda, en uno de los eventos del año. Con casi toda seguridad, la cúpula del Partido Popular hubiera asistido. Con la misma seguridad, ahora ya no. Incluso el propio Ignacio González, de continuar en la cárcel, tendrá que acogerse a la Ley de Institución Penitenciaria y pedir un permiso extraordinario para poder salir el día del enlace de su primogénita.

EL NOVIO

Poco se ha conocido hasta ahora de Lourdes, la hija de Ignacio González. Solo que estudió medicina y que siempre ha sido la fan número 1 de su padre. Mucho menos de la pareja de Lourdes. Manuel de Barrio Aguirre es un joven consultor que trabaja actualmente en la empresa KPMG España, donde lleva casi dos años desarrollando su carrera profesional. Anteriormente estuvo en la compañía Deloitte después de finalizar su carrera en la Universidad Pontificia de Comillas.

Manu, como le llaman sus amigos, es un gran aficionado a los toros. De hecho, su foto de perfil de Facebook es una imagen de él junto a la hija de Ignacio González en un tendido de una plaza de toros. Otra de sus pasiones es viajar a juzgar por las instantáneas que comparte con sus amigos en las redes sociales.

Es un joven también implicado con los problemas del mundo y se ha traslado a África en varias ocasiones para prestar su ayuda como voluntario a los más desfavorecidos. También ha participado en otras campañas en España como la que lleva a cabo todos los años la Asociación Contra el cáncer para recaudar fondos para luchar contra esta enfermedad.