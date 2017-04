El drama que esconde Eliad Cohen, el millonario gay de 'Supervivientes'

Este jueves, durante la primera gala de Supervivientes, la mayor parte de las preguntas que hizo Jorge Javier Vázquez a Eliad Cohen, el empresario de la noche gay madrileña, iban dirigidas a saber si tenía pareja. “Estoy soltero”, confesaba el joven israelí de 28 años.

Un estado sentimental que en realidad esconde un triste drama. Y es que, hace ahora dos años, su pareja, el brasileño Gustavo Oliva, fallecía de forma repentina como consecuencia de un paro cardiaco. De hecho, fue el propio Cohen el que se encargó de comunicar la triste noticia a través de su perfil de Facebook.

“Gustavo ha dejado nuestro mundo para ir a un lugar mejor. Murió feliz, mientras dormía, a causa de un ataque al corazón. Siempre me quedarán nuestros recuerdos, y en la otra vida me reuniré contigo pronto para que podamos pasar más tiempo juntos. Descanse en paz, mi bello amor”, escribía Cohen, acompañando el texto con el icono de un corazón roto.

Sólo una semana después, el día de Nochebuena, el israelí volvía a compartir un mensaje en Facebook, donde le siguen 456.000 personas. “Una semana desde que su alma pura dejó esta tierra y subió al cielo. Una semana sin tu sonrisa mágica que derretía los corazones de todos, sin tu bondad que me llenaba de la alegría. Siete días que parecen una eternidad. Gracias mi amor por cada momento que pasamos juntos. ¡Te echaremos de menos, pero nunca te olvidaremos! Descanse en paz”, escribió.

Lo mismo ocurría al año siguiente en el día del cumpleaños de Gustavo, en el que sería el último mensaje que escribiría sobre él. “Hoy es tu cumpleaños, mi querido amor. Estoy seguro que estarás celebrándolo en algún lugar ahí arriba. Como te prometí, cada año en tu cumpleaños iluminaré el mundo para ti. Mis amigos, será bien recibido que encendáis una vela por Gustavo para que nunca te olvidemos”.

Rico empresario de la noche gay

Oliva acompañaba a Cohen en la organización de las PAPA Party alrededor del mundo, una marca de fiestas gays creada por el modelo con las que ha conseguido montar todo un imperio. Estas fiestas, que han pasado ya por ciudades como Tel Aviv, Madrid, París, Río de Janeiro, Sídney y Nueva York, han sido rentabilizadas de tal manera que ha llegado a lanzar incluso su propia línea de bañadores.

Nombrado en 2013 por Out Magazine como uno de los solteros gays más codiciados del mundo, Cohen se convirtió en un icono gay en todo el mundo tras ser portada de Spartacus, una de las guías de ocio gay más famosa del mundo.

Después de embelesar a medio planeta con su trabajado cuerpo en la portada de esta publicación, Eliad fue reclamo para cientos de fiestas temáticas dirigidas al público homosexual hasta que, visto su poder de convocatoria, se animó a explotar su imagen y gestionar su propia marca, la ya citada PapaParty.

En 2013, un reportaje en la revista Oh! My God! titulado Eliad Cohen: el nuevo mesías gay de Israel y en el que aparecía semidesnudo, causó estragos en su país natal y llegó a costarle más de un problema con los sectores más conservadores de su nación.

Tras anunciarse su nombre como uno de los fichajes de Supervivientes, el modelo también consiguió convertirse rápidamente en tendencia en Twitter tras sus desafortunadas palabras contra el colectivo LGTBI en el vídeo de presentacion que se encargó en subir el sitio online de la cadena principal de Mediaset España.

"Soy gay, pero no cambio mi vida. La imagen del gay en televisión es muy extravagante y quiero normalizarla", afirmó sin pelos en la lengua el modelo israelí, homosexual declarado, al que algunos consideran todo un cliché con piernas.

Más tarde, tras las críticas, el joven se disculpó por si se había expresado mal. “¡Estoy orgulloso de ser gay! Me da un poco de pena algún comentario que he escuchado de "gayfobia" . Puede que el idioma no me ha ayudado pero, no obstante, quiero aclarar que cuando dije "normalizar", me refería a enseñar que todos somos normales. Se ha malinterpretado todo. Lo importante es que voy a este concurso a dar lo mejor de mi independiente de mi orientación sexual. No marcar ningún tipo de diferencia entre nosotros porque para mi somos todos iguales. Aún así, si he ofendido a alguien, pido disculpas”.