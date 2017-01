Andoni Goicoechea, el venezolano que dejó la medicina por las hamburguesas

Es una de las cadenas de hamburguesas más conocidas de nuestro país, y eso que no ha contado con la inestimable ayuda de ningún presidente de Gobierno, como sí ha ocurrido con Barack Obama (55 años) y su promoción de las hamburguesas Five Guys. A Andoni Goicoechea (32) no parece importarle y continúa con su trabajo al frente de Goiko Grill, que hace unos días anunciaba nueva expansión y el lanzamiento de un nuevo proyecto relacionado con la comida asiática.

EL ESPAÑOL indaga un poco más en la curiosa vida de este empresario venezolano, que llegó a Madrid por una razón que nada tenía que ver con la gastronomía.

¿Cómo acaba un médico venezolano de raíces vascas revolucionando el mundo de las hamburguesas?

Me vine a hacer el MIR de geriatría en La Paz, escapando de la incendiada Venezuela. Terminé abriendo en 2013 el primer Goiko en el bar que quebró. Era el lugar en el que yo me bebía las cervezas. Al principio todo fue lento, pero tuvimos confianza y comenzamos a escuchar las recomendaciones de los clientes. Así conseguimos mejorar las ventas. El boca a boca ayudó.

En aquel momento, el establecimiento exigía mucho y combinarlo con las guardias se transformaba en una tarea demencial. Llegué a dormir muchas veces en el parking junto al local después de las guardias, para luego atender al mediodía...

Es mi carrera, claro que la echo de menos. Ahora bien, la adrenalina de llevar Goiko Grill es muy intensa, se parece a las guardias de puerta de La Paz, pero todos los días. Y la verdad es que me apasiona ayudar a este barco de más de 200 personas a superarse día a día.

¿Qué otros hobbies tiene?

Aparte de que me encanta trabajar, se me dan muy bien los ordenadores y soy muy manitas en las cosas de la casa, salvo lavando la ropa. Soy fatal para eso (ríe). Por otro lado, soy un fanático de los drones y del dominó, aunque en España lo juego muy poco.

¿Y el deporte?

Me cuesta muchísimo. Disfruto sólo cuando termino de hacerlo. Llevo tres años inscrito en un gimnasio y he ido menos de 10 veces, pero me cuesta mucho aceptarlo y darme de baja. ¡Que vergüenza...! El único deporte que hago es jugar con un grupo de amigos al pádel un par de veces por semana, pero somos bastante malos la verdad. Y también hago un poco de snowboard.

¿Cómo es el día a día de un empresario de éxito como usted?

Vivo aquí con mi esposa, Linda, y con mi carlino de tres años. Cada vez que puedo lo subo a la cama para que duerma con nosotros. Linda y yo nos casamos el año pasado después de un año de novios. Ella es también venezolana pero vivía en Londres. Yo me enamoré de ella hace cuatro años, pero hasta hace año y pico no estaba soltera. comenzé a visitarla todos los fines de semana hasta que la convencí y a los seis meses le propuse matrimonio. Esperé medio año para que no me dijera que llevaba prisas (ríe). No tenemos hijos, ojalá lleguen en el futuro. La amo y me hace muy feliz y es muy fashion, mucho más que yo, que no soy nada.

En cuanto a mi día a día, duermo muy poco, y aún así siento que los días duran poco. Estoy tomando café descafeinado para tener más paciencia y tomarme las cosas con un poco más de calma. Y, aunque no veo mucha televisión, mi serie favorita es The Office, pero la versión americana.

¿Cómo explica el éxito de Goiko teniendo en cuenta los atípicos inicios?

Para nada me planteaba nada de lo que está pasando. Yo sólo pedí 50.000 euros prestados con la idea de abrir un único restaurante. Pero yo estoy encantado de seguir creciendo y no a costa de la calidad. En estos cuatro años no la hemos bajado, es algo que no nos podemos permitir. Somos conscientes de que un buen producto es el mejor embajador de Goiko Grill. Y de que somos tan buenos como la última hamburguesa que sale de la parrilla.

Obama es un adicto a una conocida cadena de hamburguesas americanas, cuya fama ha subido como la espuma. Si pudiera hacer lo mismo en Goiko, ¿qué celebrity elegiría?

Bueno, las hamburguesas favoritas de Obama son Five Guys porque no ha ido a Goiko Grill o a alguna de nuestra competencia local. Me encantaría atender a Juan Luis Guerra, Kiefer Sutherland o Jorge Drexler. Y me gustaría verle la cara la cara a Kevin Bacon, porque hemos elaborado la hamburguesa con su nombre. Es nuestro best seller. Y nuestra gerente de operaciones se muere porque nos visite Zidane. Aunque he de decir que algunos jugadores del Real Madrid ya han pasado por nuestros establecimientos.

¿Y qué famoso encajaría perfectamente como embajador o imagen de Goiko Grill?No lo he pensado. Aunque en realidad Goiko es más de la gente común, de gente de la calle, de los amigos, de las tertulias... Hamburguesas que se venden sin maquillarlas.

Otras cadenas han iniciado colaboraciones con prestigiosos chefs. ¿Le gustaría que alguno de ellos diseñara una hamburguesa para Goiko? Si alguno famoso quiere tener su hamburguesa, pues que se acerque hasta nuestros locales. Pero competirá con nuestros cocineros, que permanentemente están creando nuevas, para ganarse ser el creador de alguna de que llegue a la carta o sea la exclusiva especial de alguno de nuestros locales. Pero no habrá contraprestación económica.

¿Cómo ha surgido ese giro hacia la comida asiática? El sushi resulta de una deuda de mi padre con su mejor amigo, Emilio, que vino a Madrid justo cuando el fallecía. Iban a emprender un proyecto juntos. Al final me ha tocado a mí atender a Emilio y acompañarlo a emprender. Así, hemos decidido crear Sushi Yakuza, un concepto que hemos iniciado como Takeaway pero que ahora estamos dándole una giro hacia la restauración de mesa. Este proyecto es muy emocionante por el componente sentimental.

¿Qué aporta Goiko que no tengan las demás?Aquí tenemos el factor innovación en la sangre, hemos lanzado hamburguesas como la Kevin Bacon que nunca se había visto. La historia se repite con el Frozen Oreo, que nos lo hemos inventado y es el postre más vendido.