Meghan Markle, la novia de Harry, rompe su silencio

Meghan Markle (36 años) está feliz. Ella misma se ha encargado de confirmarlo, por si quedaba alguna duda, y, ya de paso, de dejar claro que tanto ella como el príncipe Harry (32) están "muy enamorados". Es la primera vez que la actriz se abre en canal con un medio de comunicación y reconoce su relación sentimental con el hijo de Lady Di, confirmada a finales del pasado año por el palacio de Kensington mediante comunicado oficial.

Meghan Markle en la portada de Vanity Fair

Lo ha hecho para la edición norteamericana de la revista Vanity Fair. La intérprete ha podido mostrar orgullosa sus pecas, ya que la publicación ha decidido no abusar del maquillaje y los posteriores retoques. A lo largo de la entrevista concedida en exclusiva, Markle habla sin tapujos de su idilio con el príncipe, al que conoció hace poco más de un año. La atracción entre ambos fue inevitable y, tal y como ella misma reconoce, el hecho de convertirse de la noche a la mañana en un personaje público fue algo que le costó gestionar.

"Implica ciertos desafíos y cambia a temporadas, unos días resulta más complicado que otros. Me sorprendió cómo cambió todo nada más saberse. Pero todavía tengo a la misma gente que antes a mi alrededor, apoyándome, y por supuesto cuento con el apoyo de mi novio", confiesa Markle, quien no duda en referirse a Harry como su novio.

Entre otras cosas, Markle desvela orgullosa que tanto ella como Harry consiguieron mantener en secreto su relación durante los primeros seis meses. "Puedo decirte que al final del día resulta bastante sencillo. Somos dos personas que se quieren y que son felices juntas. Estuvimos saliendo juntos muy discretamente durante seis meses antes de que se hiciera público. Y durante todo ese tiempo seguí trabajando, lo único que cambió fue la percepción que los demás tenían de mí. Yo no he cambiado. Soy la misma persona que antes y nunca he permitido que mis relaciones personales me definieran", explica.

"Estamos enamorados, pero este tiempo es para nosotros. Estoy segura de que llegará un momento en el que tendremos que dar un paso al frente para presentarnos y contar nuestra historia, pero espero que la gente entienda que, por ahora, es nuestro momento. Nos pertenece solo a nosotros. Pero estamos contentos. Personalmente a mí me encanta una gran historia de amor", afirma la actriz, quien reconoce estar "muy enamorada" del príncipe, con el que comparte su pasión por la filantropía.

Con todo, las declaraciones de Markle cobran especial importancia justo en un momento en el que los rumores sobre un inminente compromiso oficial de ambos se oyen con más fuerza que nunca. El anuncio por parte del palacio de Kensington aún tardará un tiempo teniendo en cuenta que otra noticia bomba ha logrado eclipsar la futura boda: el tercer embarazo de Kate Middleton (35), quien en unos meses podría convertirse en la cuñada de Meghan Markle.