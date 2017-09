La pulsera 'homeopática' que casi mata a una bebé de nueve meses en EEUU

La homeopatía es una pseudociencia o "medicina alternativa" basada en la idea de que "semejante cura a semejante". En otras palabras, que una enfermedad causada por una sustancia determinada puede curarse usando dicha sustancia, pero muy diluida en agua.

Pues bien, en este caso la homeopatía no solo resultó ser inútil, sino que casi acabó con la vida de un bebé de 9 meses en Connecticut -Estados Unidos-, a raíz de una pulsera homeopática: la niña sufrió un envenenamiento por plomo a causa de dicha pulsera.

Un envenenamiento por plomo

Según publica LiveScience, la niña no solo portaba dicha pulsera, sino que también la masticó. Se trataba de una pulsera hecha de cuentas de plomo que sus padres le habían comprado en una feria local para solucionar el malestar que sufría el bebé a causa del nacimiento de sus dientes. Supuestamente, este brazalete de "hematita magnética", que la lactante masticaba de vez en cuando, tendría las propiedades de curar diversos males al estar en contacto con el cuerpo.

Sin embargo lo que ocurrió es que los médicos descubrieron niveles anormalmente altos de plomo en la sangre del bebé en un examen rutinario: 41 microgramos por decilitro, cuando el máximo nivel recomendado son 5 microgramos en adultos según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos; no existe nivel "seguro" en niños.

Los investigadores visitaron la casa del bebé para descubrir la posible causa de esta anormalidad sanguínea, detectando dos ventanas con pintura a base de plomo; sin embargo, la bebé no habría podido llevar a dichas zonas. Asimismo, la bebé tiene tres hermanos de entre 3 y 5 años, cuyos niveles de plomo no superaban los 3 microgramos -lo cual acabó por desdeñar la pintura a base de plomo como causante-.

Finalmente, los investigadores encontraron la pulsera de "cuentas magnéticas" y la analizaron. Algunas de estas cuentas tenían niveles extraordinariamente altos de plomo: 17.000 partes por millón o ppm. De forma estándar, la cantidad de plomo que se considera segura en productos a disposición de los niños son entre 90 y 100 ppm, por lo que hablamos de que cada una de las cuentas de esta pulsera superaba por mucho dicho rango.

Otras formas de intoxicación por plomo

Aunque este caso es puntual, dado que una pulsera típica actualmente no suele contener ingentes cantidades de plomo, a día de hoy la forma más común de envenenamiento por culpa de este metal es su ingestión: entre 2003 y 2006 hubo varios casos de envenenamientos de este estilo a causa de joyas o amuletos para niños, por lo que a partir de ese momento se pusieron limites a la cantidad de plomo que podían contener productos comercializados a nivel infantil.

El problema, en el caso del bebé de 9 meses, es que los productos no destinados explícitamente a niños no tienen un límite de contenido de plomo. Los investigadores no fueron capaces de rastrear al fabricante de la pulsera homeopática.

Por otro lado, cabe destacar que la exposición e incluso intoxicación por plomo puede no llegar a dar síntomas aparentes. Si estos llegan a producirse pueden incluir confusión, convulsiones, coma o incluso la muerte; se trata de síntomas muy inespecíficos, similares a las intoxicaciones por otros metales, o incluso a los que se sufre cuando se inhala monóxico de carbono de las estufas antiguas.