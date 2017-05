Un peruano atraviesa medio mundo para llegar a Madrid, aparentemente es un turista más, puede que sea un futuro español que espera encontrar trabajo y vivir la vida que en su país no ha tenido oportunidad...

En el interior es un traficante de drogas, en ese interior esconde 5, 10, 20 o 90 bolas de cocaína que vemos a través de una radiografía, a veces más escondidas, otras simulan que son gases del cuerpo, para intentar engañarnos, en algunas ocasiones puede que sean perfectamente escondidas en distintos recovecos del interior del cuerpo de muchas formas, ese peruano está cometiendo un delito.

La mecánica es siempre variable, nunca tenemos un día igual que el anterior, ¿las personas? Cualquiera puede intentarlo, desde la persona más elegante que podáis imaginar hasta el más enganchado a esa muerte en vida llamada droga, todos pueden ser mulas. Cargar droga en el interior del cuerpo ha existido desde hace muchos años, y sigue existiendo, el boom que ofrece este negocio es dinero fácil y rápido a cambio de, nada más y nada menos , que la vida, aunque no se lo crean, aunque no sean conscientes, aunque sólo le pase al de al lado, aunque vengan engañados.

Aquel mito de lástima, es eso, un mito, hace muchos años que los aventureros del tráfico de drogas, no vienen engañados, es un porcentaje mínimo, son conscientes del peligro que corren y aún así ¿compensa? El problema de todo esto es que puede que la primera vez salga bien, no sean pillados ni siquiera entren en la más mínima sospecha, pero al igual que la sustancia que portan en el cuerpo, engancha, no se va a hacer una vez, se va a intentar hacer muchas, es una espiral de dinero de la que no se puede escapar.

Son peones dirigidos por altas esferas, que esas nunca hacen ese trabajo, son soldados enviados con la misión de meter droga en nuestro país, y así enriquecerse más y más, lo que le pagan a las mulas es un dinero mínimo, un dividendo ridículo donde que sean pillados y perder la mercancía no les supone más que un pequeño soplo débil de aire en sus pestañas.

¿La moda? Cada vez más españoles se aventuran en esta historia con final trágico, pasar seis años en la cárcel por poner en riesgo su propia vida, si explota una bola, no hay solución, la muerte es dolorosa, se envenenan, poco podemos hacer por ellos una vez entran en la recta final del cuento. ¿Paro? ¿Necesidad? ¿Adicción? Son estas algunas de las excusas que relatan en la sala, poner tu cuerpo y tu vida en una situación de vida o muerte por puede que 1.000 o 2.000 euros, dependiendo de lo que porten, de la organización para la que trabajen... ¿Solución de por vida? No creo que 2.000 euros ni tan siquiera 5.000 solucionen la vida a nadie, ni de para pagar las grandes deudas. ¿Qué vale más? ¿La vida o el dinero? Italianos, mexicanos, argelinos, peruanos, colombianos… Son algunos de la larga lista que día a día llegan a Barajas.

¿Y nosotros? Somos los héroes ocultos, los que no se reconocen, a la sombra de todo, oír gritos de insultos hacia nuestra persona, ver como se arruinan la vida, ver cómo por dinero las personas son capaces de meter droga a su propio hijo/a de un año, dos, meses, a animales… La crueldad injustificada, la sociedad tienen una percepción mala de nosotros, lo primero que se piensa es “pobrecitos, no tienen recursos, vienen engañados, vienen obligados, no es justo, mucha condena para ello…”. La realidad es que, como digo, el porcentaje de engañados u obligados existe, hasta el punto de amenazar a toda la familia de esa persona con asesinarla si no lo hace, es real, lo hemos visto, pero ese porcentaje es muy pequeño. En general, saben lo que están haciendo, saben que pueden morirse, aún así parece que les compensa. Vía rectal, vía oral, en prótesis mamarias, en escayolas, en bolsillos, dentro de sus mascotas, en tablas de surf… es infinita la creatividad, es practicada, ¿acaso creéis que para meter cocaína líquida dentro del cuerpo no han probado como se ve en una radiografía?

¿Acaso alguien cree que no lo controla alguien con conocimientos en Radiología? Para intentar engañarnos que parezca que es parte de la anatomía, es complejo, tenemos que separar en la imagen que realizamos con rayos x la anatomía, de la patología que el viajero de por si pueda tener de la sustancia estupefaciente. Este mundo aduanero en nuestro sector sanitario nos hace sentir como trabajadores de una fábrica de latas, vienen en la cinta las latas y hay que cerrarlas, una a una, nunca acaban, siempre habrá latas que lleguen para cerrarlas, no tiene fin, ni agradecimiento, este es nuestro mundo contra el tráfico de drogas.