García (Extremadura): "No hay una invasión de renovables, suponen un 0,36% del territorio"

No, no hay una "invasión de renovables". Así de contundente se ha mostrado Olga García, consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, durante su intervención en la tercera edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I en colaboración con EY, Oesia, Microsoft y EMT de Madrid.





En esta segunda jornada del ya denominado 'Davos español', García ha querido poner el foco en la capacidad de su comunidad autónoma para convertirse en motor energético de nuestro país. Y es que ha asegurado que su modelo ya cuenta con más del 80% de energía renovable y que el 99,8% de la producción extremeña ya está "libre de emisiones de CO₂".

Todo ello, ha insistido, con un "despliegue renovable que solo ocupa el 0,36% del territorio" de la región. Es decir, "poco más de 14.000 hectáreas", ha recordado. Y por eso ha querido remarcar que en ningún caso habría "una invasión de renovables en Extremadura".

Industrialización sostenible

Tras hacer un repaso por los hitos de la CC.AA. relacionados con la instalación y producción de energías renovables, García ha puesto el foco de su intervención en cómo la transición ecológica puede suponer una "oportunidad económica y social" para Extremadura.

La transformación, ha concretado, tendrá como "punta de lanza a las energías limpias". Algo que queda demostrado después de que la situación geopolítica actual haya puesto a la energía "en el primer plano económico y social en Europa".

Y es con esta energía 'verde' con la que, ha recordado García, la Junta de Extremadura quiere industrializar la región en clave sostenible. Porque, ha insistido, la crisis energética y la emergencia climática nos enseñan que las renovables son las únicas que nos aportan "resiliencia" y una "energía asequible para todos". Todo, con un "mix energético respetuoso con el medioambiente y con la gente".

"La energía es la palanca para industrializar Extremadura", ha sentenciado. Y ha añadido: "Es un factor acelerante". El objetivo final, al fin y al cabo, es una "descarbonización ligada a la industrialización sostenible".

Almacenamiento verde

Esa industrialización sostenible, ha comentado García, no llega por sí sola. Más bien, ha de venir de la mano de normativas que "faciliten e impulsen un ecosistema favorecedor del progreso empresarial".

Y también, ha insistido, es imprescindible "invertir en almacenamiento", para no desperdiciar ningún Kw producido. Además de estar preparados para subirse a la ola del bum del hidrógeno verde, con el que Extremadura quiere despuntar: "Aspiramos a ser determinantes en este aspecto", ha reconocido García.

Así, Extremadura pretende "anclarse definitivamente en el panorama energético e industrial" español y europeo. Convertirse en referente y seguir demostrando que es "la región con mayor potencia fotovoltaica instalada de toda España". Porque, ha concluido, "con el despliegue renovable, Extremadura contribuye a asegurar la soberanía energética de España y de Europa".

La despedida de la nuclear

García ha aprovechado su intervención para recordar que "por primera vez en la historia de España, existe una planificación energética, y también un calendario de salida de las nucleares". Y ha insistido en que, de no ser así, la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, hace tiempo que "habría cerrado porque así lo querían las empresas propietarias".

Aunque de una cosa ha reconocido estar segura: "El día que se produzca la salida de Almaraz del sistema eléctrico nacional, tiene que haber una alternativa". Y precisamente, ha concluido, en ello están trabajando con el nuevo mix energético verde.

