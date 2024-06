"Pedaleando el sureste de Madrid: rutas cicloturistas en Las Vegas y la Alcarria Madrileña"

Vías Verdes

Las Vías Verdes son otra de las opciones más recurridas por los aficionados al ciclismo de todos los niveles. Se trata de una red nacional que aprovecha la plataforma de antiguas líneas ferroviarias en desuso para transformarlas en caminos específicamente pensados para todo tipo de vehículos no motorizados, es decir, aptas incluso más allá de la bici: patines o incluso a pie. Al margen de la menor o mayor longitud de cada itinerario, lo que hace estos senderos ideales para los aficionados son sus características. Y es que a la anchura suficiente para rodar con comodidad, un firme asfaltado ex profeso y unas pendientes relativamente suaves, se le añade el valor patrimonial que en su día hizo posible la llegada del ferrocarril (viaductos, túneles, etc.), el sabor histórico de estos recorridos de otros tiempos y el valor paisajístico de zonas muy valiosas en lo medioambiental.

Todo ello confluye en la zona de Las Vegas y la Alcarria Madrileña, en la que el catálogo de Vías Verdes tiene dos paradas obligadas por su accesibilidad desde todos los puntos de la Comunidad de Madrid y por la cantidad de sorpresas que guarda esta zona de la región. Se trata de las Vías Verdes del Tajuña y la del ‘Tren de los 40 días’, dos propuestas en las que “el viajero no se va a poder aburrir”, indica Trujillo. “Es una zona de contrastes y las épocas ideales para conocer estos territorios son principalmente en primavera y en otoño”.

La Vía Verde del Tajuña comienza en Arganda pero bien pudiera decirse que su kilómetro cero coincide con el de la capital. Desde el bullicio de la Puerta del Sol o de cualquier otro punto de la ciudad, en apenas a una hora en Metro, nos encontramos con la quietud y la calma de los paisajes que se abren para el ciclista al subir desde el andén. Un contraste casi tanto o más sorprendente que lo que espera al dar las primeras pedaladas.

No obstante, es un recorrido amplio, de casi 67 kilómetros en total que, tras dejar Arganda alcanza incluso tierras de Guadalajara, no sin antes atravesar algunos pueblos muy significativos de la parte madrileña, caso de Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña, Orusco o Ambite. Al ser “un terreno prácticamente llano” se reducen los esfuerzos y el ciclista tiene la posibilidad de descubrir todos los secretos de la zona sin apuros: aquí la respiración te la quita el entorno y la compañía del río Tajuña, que da nombre a la ruta y aporta un toque refrescante a la experiencia.

La longitud de esta ruta facilita, igualmente, la conexión con otras. De hecho comparte algunos tramos con el Gran Tour de CiclaMadrid pero es que, además, en Carabaña encontramos el punto de inicio de la Vía Verde de los Tren de los 40 días. Ese es un excelente ejemplo de cómo se combinan estos aspectos naturales con episodios históricos relevantes, porque el origen de esta ruta ferroviaria se ubica en plena Guerra Civil. Esta infraestructura, considerada estratégica durante la contienda, tenía la misión de abastecer una capital asediada en aquel momento. Su nombre remite a la celeridad con la que fue construida la vía, una paradoja dado que, hoy, este paseo de 13,42 km invita precisamente a la tranquilidad y la quietud.