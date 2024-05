Un día en las Villas de Las Vegas y la Alcarria Madrileña, una experiencia enriquecedora e inesperada Chinchón, Colmenar de Oreja, Nuevo Baztán y Villarejo de Salvanés aúnan tradición, historia, gastronomía y un valor cultural inigualable.

Once villas -once- tiene la Comunidad de Madrid. Pueblos o ciudades singulares que, esperando sorprender al visitante, contemplan la capital desde la distancia ofreciendo un catálogo de experiencias que configuran otro Madrid, tan inesperado como atractivo. Es el Madrid que no te esperas, pleno de patrimonio artístico y cultural, de sabor rural que se destila en la naturaleza de sus ríos y valles, y en una gastronomía que ancla su tradición a los productos más arraigados de cada zona. Villas, en definitiva, para disfrutar con todos los sentidos.

Estos lugares están repartidos por toda la región, pero es tal vez la comarca de Las Vegas y la Alcarria Madrileña la que concentra un conjunto más variopinto y exclusivo por la exuberancia de la vida que tienen sus calles, el urbanismo y los entornos privilegiados en los que se ubican. Son Chinchón, Colmenar de Oreja, Nuevo Baztán y Villarejo de Salvanés.