Reciclaje profesional: reinventarse para nuevas oportunidades laborales

Ampliar los conocimientos y las aptitudes estudiando materias más o menos afines permite extender las miras profesionales. La búsqueda de nuevos horizontes profesionales es una motivación para quienes tienen la inquietud de profundizar en sus conocimientos y ampliar sus experiencias. Y es que, muchas personas o bien no se conforman con sus empleos o bien, impulsados por la necesidad de abrirse nuevas puertas, deciden darle un giro a su trayectoria laboral y afrontar un proceso de reconversión personal -o de upskilling- que les lleve más allá de sus zonas de confort. La idea es fácil y, sin duda, muy atractiva. Porque ¿quién no querría adquirir nuevos conocimientos y, si es posible, aspirar a una posición mejor? La teoría es sencilla pero la práctica, a veces, no lo resulta tanto. Bien por falta de tiempo, por no tener claros los siguientes pasos a dar o por el esfuerzo que supone empezar de cero en otro ámbito, el reciclaje profesional es un concepto abierto a todos pero que exige motivación, esfuerzo y horas de dedicación.. La inversión en todas esas facetas suele compensar una vez que se alcanza este horizonte de éxito. Esa es la sensación que transmiten quienes han recorrido este camino, plenos de entusiasmo y optimismo ante una nueva etapa. Una de estas historias es la de Gabriel Raúl Soplin, un peruano de 33 años cuya formación y experiencia laboral han girado siempre en torno al mundo de las finanzas y la contabilidad. Licenciado como contable en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Gabriel llegó hace algo más de dos años a España, a Barcelona, donde se enfrentó a esta situación en la que, como él mismo admite, había que “reinventarse”. El cómo y los porqués son las dos principales cuestiones que remiten a la experiencia personal de cada persona que se ha visto en este proceso y que sirven para entender el alcance de esta ambición. En el caso de Gabriel, y empezando por el motivo por el que decidió darle un giro a sus aspiraciones laborales, hay en la respuesta una parte muy importante de ganas de seguir aprendiendo, pero también de tintes prácticos en los que cualquiera se puede reconocer: “Mi formación de base es la contabilidad y casi toda mi experiencia laboral en Perú ha sido en áreas de contabilidad y finanzas, en empresas de ese sector”, cuenta.

“Tuve que reinventarme y salir un poco de mi zona de confort para hacer más cosas que no hacía en mi país”

Cuando llegó a nuestro país, y aunque hizo un máster en la Universidad Pompeu Fabra en Dirección Financiera y Contable para “ver si podía conseguir empleo directamente”, percibió que los puestos de trabajo que encontraba requerían más que algo tan específico como lo que venía desempeñando: “Es ahí donde tuve que reinventarme y salir un poco de mi zona de confort para hacer más cosas que no hacía en mi país, un poco de reciclaje laboral y salirme de la contabilidad neta”, explica. En su caso la reconversión parece una cuestión de matices, dado que Gabriel sigue dentro del mismo campo, aun con nuevas aptitudes que permiten hacer otro tipo de tareas tras recibir una de las Becas Santander MBA Essentials - LSE en gestión y el liderazgo empresarial, y que ahora tienen abierta una nueva convocatoria en Becas Santander, que finalizará el próximo 4 de diciembre. Sin embargo, las posibilidades que se abren a todos los que acometen este viaje tan enriquecedor incluyen no solo dominar áreas más o menos afines sino abrirse hacia campos que poco o nada tienen que ver con los conocimientos de partida. El límite lo pone uno mismo. En este folio en blanco que cada cual puede escribir para mejorar su futuro los idiomas tienen un peso fundamental yy suelen ser un excelente punto de inicio en todo este esquema: mejorar el inglés es clave, si bien en el caso concreto de Gabriel también existe “un compromiso en aprender catalán como parte de este reciclaje porque, además de ser un idioma muy bonito, sé que aquí me puede abrir más puertas todavía. ¡He hecho muchas cosas que no tenía pensado hacer cuando vine!”.”.

Miles de becas en todos los ámbitos Al margen de los aspectos más pragmáticos, los idiomas son fundamentales para satisfacer la sed de conocimientos que tenga cada cual y que, en el caso de este joven peruano, le ha movido a no conformarse. Es por ello que su inquietud le llevó a conocer en internet, casi por casualidad, la posibilidad que brinda Banco Santander para acceder a becas y contenidos formativos gratuitos que ayuden a mejorar la empleabilidad. Desde hace ya más de 27 años, el banco apoya la educación, empleabilidad y emprendimiento, apoyando a más de un millón de personas y empresas, e invirtiendo más de 2.200 millones de euros. Un trabajo que le ha merecido el reconocimiento de la revista Fortune, incluyendo a la entidad en la lista ‘Change the World’ 2023. La plataforma de Becas Santander ofrece cientos de convocatorias de becas abiertas durante buena parte del año, sin coste para los beneficiarios, y que se convocan junto a instituciones de 11 países, gracias a eso Gabriel pudo emitir su solicitud para la edición 2022 de las Becas Santander MBA Essentials - LSE, teniendo que “hacer pruebas online y presentar algunas cartas de motivación” para aspirar a una beca a la que optan alumnos de hasta once países. En esta formación, impartida a través de la prestigiosa The London School of Economics (LSE), los inscritos pueden aprender “de forma rápida y práctica los tres pilares de la gestión y el liderazgo empresarial que se imparten en cualquier MBA: estrategia, finanzas y liderar equipos”, según cuenta Gabriel.

