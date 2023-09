El reto de estudiar (y trabajar) con una discapacidad: cómo alcanzar la igualdad de oportunidades

Este es el estudio ‘Universidad y Discapacidad’, entre cuyas conclusiones destacaba en su última revisión de 2021 que hasta el 21% de los alumnos con discapacidad afirmaba haberse sentido discriminado alguna vez durante su formación en la universidad. Solo el 2,3% de los encuestados opinaba que la situación “había mejorado mucho” respecto a años anteriores.

La adaptación de recursos y medios para estudiar en casa, la accesibilidad a la universidad y la docencia adaptada son algunos de los aspectos con mayor margen de mejora. Por otro lado, están aquellas universidades que sí han mejorado como los recursos y tecnologías digitales, las adaptaciones y mejoras de accesibilidad y la atención de sus necesidades por parte del profesorado. Son parcelas con historias de personas detrás, como la de Paula del Campo, una ingeniera de Telecomunicaciones de 25 años que ya conoce la experiencia de afrontar el reto de cursar una carrera universitaria y dar el salto al mercado laboral teniendo una discapacidad. En su caso, una afección ocular congénita que le impide enfocar correctamente, lo que le dificulta mucho percibir textos o gráficos en una pizarra, por ejemplo: “Bueno, si no puedo reconocer una cara de lejos por la calle, como mucho me puede hacer quedar como antipática por no saludar, pero la dificultad para mí viene dada porque no veo carteles y letras, sobre todo”, cuenta con humor.