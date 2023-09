De proyecto a negocio: 5 consejos para el emprendimiento

Por otro lado, Vicente Navarro es el fundador de Bioithas , un centro de investigación que desarrolla probióticos para el tratamiento coadyuvante de algunas patologías como la psoriasis, la dermatitis atópica o el acné. Accedió a Santander X 100 gracias al programa Way to Santander X 100, que actualmente tiene abierta una nueva convocatoria .

Consejo 1: No esperes para lanzar tu producto

Es importante trasladar la idea a un producto o servicio mínimamente viable lo antes posible, pero para Miguel, “cuando ves que tienes cierta visibilidad, mercado y público, tienes que tomar la decisión de apostar por ello y pedir la financiación”.

Miguel, abogado de profesión, fundó Gopick en 2019 sin haber tenido experiencia en el mundo del emprendimiento. Es por ello que, echando la vista atrás, reconoce que “habría podido ser más ágil. Salir cuanto antes al mercado, sin miedo a que tu primer producto no sea tan bueno, porque no lo sabrás hasta que no lo testas. En ese sentido quizá habría tomado decisiones más drásticas, como cuando empiezas a probar en sectores o segmentos y ves que no funciona, cambiar y moverte rápido”.

Consejo 2: Cómo encontrar la financiación adecuada

La financiación quizá sea una de las partes más duras de emprender. El primer sitio al que recurren muchos es Enisa, la Empresa Nacional de Innovación, una institución pública dedicada a la financiación de proyectos empresariales. Pero también existen multitud de líneas ICO destinadas a autónomos y pymes, ayudas propias de cada comunidad autónoma y financiación europea, como los Fondos Next Generation.

Para Miguel, la financiación pública fue esencial para poner en marcha su proyecto, pero también la financiación privada para continuar creciendo. Y a veces, la opción más simple es ir al banco de toda la vida, como hizo Miguel cuando acudió a Banco Santander para pedir un préstamo con el que desarrollar su primer prototipo.

Muchos bancos también cuentan con programas de ayuda al emprendimiento como aceleradoras o incubadoras de start-ups, que ofrecen formación, tutorización y son un gran lugar para hacer contactos e incluso levantar rondas de financiación. En este sentido, la entidad financiera que preside Ana Botín cuenta con un programa global de emprendimiento, Santander X, que ofrece convocatorias como Santander X Explorer o Santander X Launch, así como premios locales de emprendimiento en 8 países, cuyos mejores proyectos podrán participar en la competición anual Santander X Global Award.