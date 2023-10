Paciencia, sencillez y seguridad, las claves para reconciliar a los mayores con la banca digital

Pago contactless, apps, chatbots, Bizum, criptomonedas… Hay decenas de nuevos conceptos y herramientas relacionadas con el mundo de la banca que han surgido en los últimos años para hacernos la vida más fácil. Pero no todas las personas se benefician por igual de estas tecnologías. Las personas mayores son el principal ejemplo de que no todos pueden adaptarse a la digitalización al mismo ritmo . En 2020, solo 2 de cada 10 mayores de 76 años usaba la banca online , según los datos del Banco de España.

de los mayores de 74 años no tenía ningún tipo de tarjeta o no la utilizaba en 2020

de los hogares de personas de 76 años o más no utilizaba la banca digital en 2020

Tras la pandemia las diferencias parecen ir reduciéndose, pues según el informe sobre brecha digital elaborado por la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, el porcentaje de usuarios de Internet en las personas mayores está aumentando (el 59% ya lo usa, mientras que en 2019 no llegaban a la mitad). La mayoría de los que lo utilizan lo hacen para intercambiar mensajes con familiares o amigos e informarse y leer la prensa, pero después de estas actividades mayoritarias se encuentran las gestiones bancarias .

Uso de la banca online en 2020

La importancia de la educación financiera

La digitalización ha obligado a los mayores a adaptarse a una nueva realidad para la que muchos no se sienten preparados. “Por supuesto que la edad influye, pero no tanto como muchos de ellos creen. Argumentan que esto les ha llegado tarde, que son muy mayores, están solos y se sienten presionados por una sociedad que dicen no tiene en cuenta su situación”, explica Antonio Sánchez Arilla, formador voluntario de educación financiera de Banco Santander.

La entidad es impulsora de varias iniciativas comprometidas con la educación financiera de las personas mayores, como son los programas Educación financiera para Mayores o Finanzas para Mortales. El objetivo de estos programas es permitir la inclusión financiera de las personas mayores educándolas en identidad digital, ciberseguridad y en el manejo de apps, web y otros soportes.

Aunque en un principio pueda haber reticencias a la hora de utilizar las tecnologías de banca digital, asegura Antonio, “reconocen que aunque con más precauciones y más despacio, sí son capaces de aprender y utilizar algunas de estas nuevas herramientas”. Las charlas que imparten los empleados voluntarios de Banco Santander como Antonio se dan en centros de mayores de los ayuntamientos de toda España, en ONGs, asociaciones de amas de casa… Durante la sesión se promueve su participación para que “no se queden con ninguna duda. Finalmente les entregamos un pequeño dossier recordatorio de lo hablado, con ejemplos y precauciones, para que lo tengan a mano en su casa”, concluye.

“Cuando hablamos de banca digital bajamos a explicar detalles básicos que les transmitan pérdida de miedo y sobre todo mucha mucha confianza. Comentamos que todas las entidades tienen su banca digital, que todas hacen prácticamente lo mismo y que todas funcionan con claves que sirven para ver y claves para operar y que estas son distintas”, resume Antonio.

Un ejemplo práctico: “Antes, si iban al banco solo a pedir el saldo o algún movimiento, como les conocía su gestor se lo facilitaban, pero si a continuación querían sacar dinero, pese a que les conocían, les pedían, por seguridad, su firma y DNI. Lo mismo ocurre en la banca digital, les explicamos que hay una clave para acceder y otra para firmar”.