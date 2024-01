El hijo de Griselda Blanco hace una dura crítica a la serie de Sofía Vergara en Netflix: "Es muy ofensivo"

Sofía Vergara se encuentra actualmente de gira con la promoción de Griselda, la serie de Netflix en la que la actriz es productora e interpreta a la conocida como "narcomadrina" por el multimillonario imperio de la droga que levantó en los años 70 y 80.

Griselda Blanco arrancó su imperio criminal cuando era una adolescente en el barrio de la Santísima Trinidad de Medellín. A los ventitantos se fue a Estados Unidos, y allí se convirtió en una mujer poderosa y peligrosa que, según señala su historia, le enseñó a Pablo Escobar, uno de los fundadores del cartel de Medellín, el 'negocio' de la droga.

Le atribuyen más de 200 homicidios cometidos durante las guerras de los llamados 'Cocaine cowboys' en los 80. Le decían 'La Madrina' porque con el narcotráfico amasó una fortuna que en su momento se calculó en 500 millones de dólares de los años 70, y también la apodaban 'la viuda negra' porque se dice que fue responsable del asesinato de casi todos sus esposos.

Michael Corleone Blanco (45 años), que recibió su nombre por la admiración que tenía su madre por El Padrino, ha concedido una entrevista al medio colombiano W Radio en la que ha hablado de su opinión acerca de la serie de Netflix.

En un primer momento admite que no está "conforme" con la serie. "Conforme, no. Yo trabajo en la industria, he tenido uno de los programas más vistos en VH1 los últimos cinco años. He prestado mi consulta técnica para documentales que hablan sobre el narcotráfico", aclaró antes de expresar su molestia porque no se le haya consultado para trasladar la vida de su madre a la pantalla.

"Hasta cierto punto, estoy agradecido que una reina colombiana (Sofía Vergara), porque eso es lo que ella es, esté haciendo el papel de mi mamá, pero es como una cachetada que se haga la serie sin que haya recurrido hasta la fuente más fidedigna, su hijo".

El hijo de Blanco se pregunta por qué no contactaron con él para preparar el personaje. "Me pregunto, si de verdad Sofia quería hacer el papel completo y el papel bien hecho por qué no se acercó a la familia o por qué no se contactaron conmigo, el que compartió con Griselda Blanco día y noche, el que sabía como hablaba, como caminaba”, expuso.

Michael Corleone admitió que por esta razón se siente "ofendido tal cual como mi mamá si estuviera viva. Si mi madre, Griselda Blanco, estuviera viva no creo que Sofía se daría la libertad de hacer el papel sin consultarla. Es muy ofensivo”, sentenció. A pesar de sus reparos, aclaró que había vendido los derechos de exclusividad sobre su vida y la de su madre a un estudio y unos productores ejecutivos hace ya varios años.

Qué hace ahora Michael Corleone

El hijo de Griselda Blanco intentó desligarse del legado criminal de su madre después de que ella cumpliera la condena de 26 años. Lanzó una marca de ropa, pero además incursionó en la industria del entretenimiento ofreciendo asesoramiento para documentales relacionados con el narcotráfico y la vida criminal en la época en la que reinó su madre.

El 25 de enero, el mismo día del estreno de Griselda en Netflix, saldrá a la venta el libro de Corleone Blanco titulado 'Mi madre. La madrina. Y la verdadera historia' en el que hablará con detalle de su vida en el hogar de Griselda Blanco, y de las reveladoras conversaciones que mantuvo con ella mientas cumplió condena en prisión, incluida la respuesta de si mató o no a su padre.

En la misma entrevista en W, Corleone Blanco se disculpó publicamente por las consecuencias de la vida criminal de su madre.

"Pido perdón a los afectados por el narcotráfico, a los afectados por la violencia, por la guerra de la cocaína, la epidemia del crack..." dijo. "Soy consciente que mi mamá no era santa, pero en mi mente y mi corazón no la puedo odiar como los demás, porque era mi mamá. Era mi mejor amiga. Pero sí pido perdón por los hechos".

