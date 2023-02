'Asuntos familiares': Clip en exclusiva de la película francesa con Marion Cotillard

Este viernes llega a la cartelera española Asuntos familiares, la nueva película de Arnaud Desplechin, el realizador francés responsable de Un cuento de Navidad (2008), reyes y reina (2004) y la ganadora del premio César, Tres recuerdos de mi juventud (2015), un intenso drama protagonizado por Marion Cotillard, la actriz ganadora del Oscar por La vida en rosa.

Cotillard interpreta en esta película nominada a la Palma de Oro en 2022, a Alice, una actriz que no ha visto a su hermano Louis desde hace 20 años, un período de tiempo en el que no ha dejado de odiarlo ni un solo minuto. Si ella se lo encontrara por casualidad por la calle, lo ignoraría y huiría inmediatamente. Sin embargo, tras la repentina muerte de sus padres, ambos se verán obligados a volver a verse.

Este duelo interpretativo enfrenta a Cotillard (Annette, Midnight in París) con Melvin Poupaud, actor que protagonizó a muy temprana edad Cuento de verano (1996) del director de culto francés Éric Rohmer. El viaje emocional de dos hermanos que cargan con dolores existenciales propios en una historia de amor y odio que navega las complejas relaciones familiares.

Fotograma de 'Asuntos familiares'

La búsqueda del fin del odio

En el corazón de Asuntos Familiares hay un misterio: el odio de Alice hacia Louis. Desplechin siembras pistas aquí y allá en cuanto al por qué, pero sin imponer nunca una interpretación.

El director ubica a su película dentro del género del cine familiar, íntimo, pero jugando con la naturaleza del odio y sus motivaciones quiso mover su historia en un espectro más amplio: "¿Por qué odias a alguien? Nunca hay respuestas satisfactorias. Al igual que Louis, creo que hacer la pregunta "¿por qué?" es inmoral. No hay razón para odiar a alguien más allá de uno mismo. Alice es una prisionera de eso".

"Mi preocupación con esta historia, para mí que nací como católico, era encontrar una salida al odio que no fuera cristiana", añadió, "el odio es una pérdida de tiempo".

Qué dice el director sobre sus actores

Desplechin, un autor al que la prensa especializada ha calificado como el heredero de Truffaut, derrocha entusiasmo al hablar de la protagonista de su película: "Hice esta película para Alice, con el fin de liberarla y estaba seguro de que Marion sabría cómo liberarla conmigo", dijo el francés.

"Si hay una actriz a la que no podemos juzgar, a la que amamos incondicionalmente, ¡es Marion Cotillard! Ella es notable, evidente, y no puedo explicar por qué. Yo la amo incondicionalmente. La cara de Marion, es como un mapa que nos guía, pero ¿un mapa de qué? De la infancia, de sus terrores, del asombro o de una tristeza que no sé cómo sondear", añadió.

Tampoco escatima elogios cuando se le pregunta por Poupad: "Cuando dejé la pluma, supe que el papel de Louis era para él. Estoy muy impresionado por su madurez. Tenía muchas ganas de verlo en un papel rico en desesperación. Simplemente pensé, ¡ya era hora! Nos conocimos, y mencionó a Jack Nicholson en “Mi vida es mi vida”, ¿cómo no podríamos llevarnos bien?", sentenció.

'Asuntos familiares' se estrena el 24 de febrero en cines.

