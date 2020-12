Las 10 mejores series españolas de 2020: los títulos que fueron la envidia del resto del mundo

2020 ha sido el gran año para la ficción española. A todos los niveles, tanto en repercusión internacional, con éxitos de masas como la última temporada de La casa de papel, como en calidad y madurez narrativa. Se han visto formatos atrevidos, diferentes. Géneros que no se trataban como el terror que por primera vez han demostrado su podería.

Está claro que las plataformas han provocado el empuje definitivo de nuestra ficción, dando medios y libertad creativa, pero esto también ha influido en la calidad de las series que emiten en abierto, que este año han rayado un gran nivel hasta en las televisiones autonómicas. Estas son las mejores series españolas del año.

10. 'El ministerio del tiempo' (TVE)

Rodolfo Sancho regresa a El ministerio del tiempo.

Dos años y medio han tenido que pasar para que la patrulla del Ministerio volviera a reunirse. TVE dio luz verde finalmente a una nueva tanda de episodios, y menos mal que lo hizo. La serie de Javier Olivares es la prueba de que las cadenas públicas deben apostar por ficción de calidad, y que en abierto llegan grandes propuestas que compiten de tú a tú con las todopoderosas plataformas. Una temporada emotiva, que ata cabos y arriesga y que ha dejado momentos sublimes para el recuerdo, como esa escena con Lorca que emocionó a todos.

9. '30 monedas' (HBO)

30 monedas.

Álex de la Iglesia, desatado. Ese podría ser el titular, y ese es el gran aliciente de 30 monedas, disfrutar de un director con toda la libertad que le puede dar una plataforma como HBO. Una serie de terror llena de buenas ideas en la que crea un imaginario potente y que engancha. Sectas, brujas, ouijas, demonios enormes y mucha mala leche en un Pedraza. Berlanga y Lovecraft en el mismo lugar.

8. 'El último show' (TV Aragón | HBO)

Miguel Ángel Tirado en El último show.

Este año se ha demostrado que también las autonómicas eran capaces de hacer grandes series. El último show es una de ellas. Contaba con un valor seguro detrás, el de Álex Rodrigo, director de episodios de La casa de papel y Veneno que debuta como creador con una serie que coge la mítica figura de Marianico El Corto (que se interpreta a sí mismo) para hablar del paso del tiempo, de la vejez, del estrellato. Todo con una fina ironía y con mucha ternura.

7. 'El estado contra Pablo Ibar' (HBO)

El estado contra Pablo Ibar.

Y otro true crime que está a la altura de todos los fenómenos internacionales, en esta ocasión con un tema que nos toca de cerca, el caso de Pablo Ibar, el español condenado a pena de muerte que esperó décadas en el corredor esperando que cambien su sentencia. El productor Olmo Figueredo debuta en la dirección con este trabajo que destaca por su minuciosa documentación, sus pruebas inéditas, su multiplicidad de puntos de vista y su acceso a momentos que nunca habíamos visto hasta ahora.

6. 'Vamos Juan' (TNT)

Fotograma de Vamos Juan.

Vota Juan ya fue una gran serie, pero es que en su segunda temporada, la ficción creada por Diego San José ha ganado en acidez y colmillo. En esta ocasión los dardos del guion llegan hasta el IBEX 35. Al frente un Javier Cámara imperial como Juan Carrasco, el político más ruin y cuñado de la historia. El actor hasta debuta como director en uno de los mejores episodios del año. Una de esas series que siempre dejan con ganas de más.

5. 'Mira lo que has hecho' (Movistar+)

Berto en Mira lo que has hecho.

Tras una primera temporada algo dubitativa, Berto Romero se confirmó como creador de series de comedia con la excelente segunda temporada de Mira lo que has hecho, su mirada a la paternidad de una pareja moderna. Ahora cierra la serie con una última tanda de capítulos excelentes donde se ríe de sí mismo. Se pone en el centro, juega con la línea de realidad y ficción y realiza una de las reflexiones más brillantes sobre los límites del humor en la actualidad. Divertida, llena de mala leche y llena de guiños.

4. 'El fiscal, la presidenta y el espía' (Movistar+)

Nisman

El true crime está de moda, y en España hemos tenido unos cuantos que están entre lo mejor del año. Uno de ellos lo firma uno de los maestros del género, el británico Justin Webster, autor de aquella joya que fue Muerte en León, y que aquí firma otro trabajo excelente con su acercamiento al caso Nisman, sobre el fiscal que apareció muerto en su casa en Argentina a pocos días de declarar contra la presidente Cristina Kirschner. ¿Fue asesinado o se suicidó?

Webster acierta en no dar una solución cerrada, pero ofrece todos los puntos de vista posible para que el espectador decida cuál es la más factible. De paso radiografía las cloacas del gobierno argentino, que todavía arrastra la herencia de la dictadura en todas sus instituciones.

3. 'Patria' (HBO)

Fotograma de uno de los momentos claves de Patria.

Mientras que en el cine se había superado el tabú en torno al terrorismo de ETA, las series necesitaban alguien que rompiera el hielo. La madurez de nuestra ficción televisiva también se demuestra cuando por fin se acercan a un tema que ha marcado tanto a la sociedad española. Lo hace adaptando el mayor best seller sobre el tema, la novela de Fernando Aramburu. HBO acertó al apostar por ella, y los espectadores se han emocionado hasta lo más profundo con esas dos mujeres, Miren y Bittori, que representan a muchas madres del País Vasco.

Aitor Gabilondo demuestra que sabe de lo que habla. Su retrato de Euskadi es de una veracidad apabullante, y consigue oro de cada intérprete. También arriesga en decisiones que la distancian de la novela, como ese episodio sobre las torturas a los etarras, donde demuestra personalidad y valentía. El abrazo final de las protagonistas, de una austeridad tremenda, es una joya.

2. 'Veneno' (Atresplayer Premium)

Fotograma de Veneno.

Hay series que no son solo buenas series, sino que su importancia va más allá de su calidad. Veneno no sólo es un gran serie, que lo es, sino que es relevante y necesaria. Los Javis no han renunciado a su estilo, esa mezcla que capta el hablar y el sentir de la calle sin renunciar a una magia casi inocente y enternecedora. Su serie sobre la vida de Cristina Ortiz, La Veneno, es emocionante, pero además rompe tantos tabúes que hace historia. Por primera vez vemos que hay un plantel de actrices transgénero capaces de cualquier reto. Ya no valen las excusas para no darles trabajo. Además, ellos miran a todas esas mujeres con una dignidad como nunca se había visto.

1. 'Antidisturbios' (Movistar+)

Fotograma de Antidisturbios.

La mejor serie española del año y una de las mejores que se han hecho en nuestro país. La primera serie creada por Rodrigo Sorogoyen junto a su inseparable guionista Isabel Peña es un thriller policíaco sobresaliente, pero también bucea en las cloacas del estado y en cómo mueven los hilos de una unidad como la de antidisturbios. Ha habido mucha polémica sobre el retrato que hacen de estos policías, y el que haya molestado a tanta gente significa que han acertado con esa mirada nada maniquea ni complaciente. No hay blanqueo, tampoco demonización. Todo ello, además, con la mejor puesta en escena del año. Desde el primer capítulo, con ese desahucio eléctrico y vibrante, hasta el plano secuencia de la cena, capaz de describir en 15 minutos todas las dinámicas de poder de ese grupo de machirulos.