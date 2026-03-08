El acceso a la financiación sigue siendo uno de los grandes obstáculos para muchas emprendedoras. Así lo advirtió Berta Caro, directiva del sector tecnológico, durante su intervención en el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, celebrado en A Coruña.

“Solo el 2% del capital riesgo va a empresas lideradas por mujeres”.

El dato resume, a su juicio, una de las principales desigualdades que todavía existen en el ecosistema emprendedor y tecnológico, donde el acceso a inversión continúa siendo mucho más limitado para proyectos dirigidos por mujeres.

Un problema que va más allá de la representación

Durante la mesa redonda sobre liderazgo femenino, Caro explicó que esta brecha no afecta solo a la igualdad de oportunidades, sino también a la capacidad de crecimiento de muchas empresas.

La financiación es uno de los factores que determina qué proyectos consiguen escalar, innovar y consolidarse en el mercado. Cuando el acceso al capital es desigual, señaló, también lo es la posibilidad de transformar sectores o desarrollar nuevas tecnologías.

En este sentido, defendió que el reto no es únicamente aumentar la presencia femenina en el emprendimiento, sino también garantizar que esas iniciativas tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026: Mesa redonda Liderazgo femenino en 2026

Redes para ganar influencia

La directiva también subrayó la importancia de crear redes de apoyo entre mujeres que ya ocupan posiciones de liderazgo o decisión dentro del ámbito empresarial y tecnológico.

Según explicó, estas redes pueden actuar como catalizadores para impulsar nuevos proyectos, compartir conocimiento y facilitar el acceso a oportunidades que muchas veces dependen de los contactos o de la cercanía a determinados círculos de influencia.

En ese contexto se enmarca Ellas Innovan, una iniciativa impulsada por Caro junto a otras profesionales del sector tecnológico que busca conectar a mujeres con capacidad de decisión para generar un entorno de confianza y colaboración.

“Durante años buscamos espacios donde sentirnos representadas y no los encontramos. Así que decidimos crearlo”, señaló.

El foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

La reflexión se produjo durante una de las mesas redondas del Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, celebrado en A Coruña y centrado en el liderazgo femenino en distintos ámbitos como la empresa, la tecnología, la industria o el deporte.

El encuentro reunió a directivas, emprendedoras y profesionales de diferentes sectores para analizar los avances logrados en los últimos años y los retos que todavía persisten en materia de igualdad, acceso a oportunidades y presencia de mujeres en puestos de decisión.

Este evento celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña ha contado con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.