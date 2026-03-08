“Levanta la mano aunque no te sientas preparada”: el consejo de una directiva industrial gallega a las jóvenes

Aprovechar las oportunidades incluso cuando aparece la duda o el miedo a no estar preparada. Ese es el mensaje que lanzó Isabel Torres Taboada, directiva de la multinacional industrial Resonac, con sede en A Coruña, durante su participación en el Foro Mujeres Referentes de Quincemil.

“Levanta la mano, hazte oír y aprovecha las oportunidades aunque no te sientas preparada”.

La ingeniera, responsable de coordinar áreas como ventas, inventario y operaciones en la región IMEA de la compañía, explicó que muchas profesionales se frenan por el llamado síndrome de la impostora, una sensación de inseguridad que también ha experimentado ella misma a lo largo de su carrera.

“Es una voz que no te hace ningún favor”, señaló. Por eso, animó a las jóvenes a ignorarla y apostar por nuevas responsabilidades cuando aparezcan oportunidades.

Un liderazgo basado en la colaboración

Torres Taboada trabaja en una empresa global dedicada a la fabricación de electrodos de grafito utilizados en el reciclaje del acero, un proceso que permite reutilizar este material de forma prácticamente infinita.

En un contexto industrial cada vez más complejo, con mercados globales, tensiones geopolíticas y cadenas de suministro largas, la directiva defendió la necesidad de adoptar nuevos modelos de liderazgo más colaborativos.

Según explicó, las organizaciones actuales son cada vez más diversas y están formadas por equipos distribuidos en distintos países y funciones. En ese entorno, el liderazgo ya no puede basarse únicamente en estructuras jerárquicas tradicionales.

Más diversidad en la toma de decisiones

En este sentido, Torres Taboada subrayó también la importancia de incorporar más diversidad en los equipos directivos.

“No es una cuestión de ocupar puestos, sino de complementar y aportar perspectiva”, explicó.

Para la directiva, contar con miradas diferentes dentro de una empresa ayuda a mejorar la toma de decisiones y a adaptarse a entornos industriales cada vez más cambiantes.

Su consejo final a las jóvenes que quieren desarrollar su carrera en la industria es claro: no esperar a sentirse completamente preparadas para dar el paso.

El foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

La reflexión se produjo durante una de las mesas redondas del Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, celebrado en A Coruña y centrado en el liderazgo femenino en distintos ámbitos como la empresa, la tecnología, la industria o el deporte.

El encuentro reunió a directivas, emprendedoras y profesionales de diferentes sectores para analizar los avances logrados en los últimos años y los retos que todavía persisten en materia de igualdad, acceso a oportunidades y presencia de mujeres en puestos de decisión.

