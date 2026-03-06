Silvia Sánchez Añón, CEO de la gallega Casas Cube: "El futuro de la construcción está lleno de mujeres"

La CEO de Casas Cube, Silvia Sánchez Añón, considera que "el futuro de la construcción está lleno de mujeres". Un futuro en el que su empresa aspira a colaborar, tal y como explicó en una entrevista con la doctora en Arquitectura Nuria Prieto durante el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026 celebrado ayer en el Club Cámara Noroeste de A Coruña.

Casas Cube comenzó en el 2014 con el objetivo de "darle un vuelco a la construcción tradicional", de forma que las viviendas se adapten a las necesidades de las familias de forma eficiente. Los módulos se hacen en fábrica con un diseño "cubos", algo en lo que esta empresa es un referente y la más grande en España: "Es un sector incipiente".

Silvia Sánchez se refirió durante la conversación, que llevaba por título "El futuro de la construcción", a su segundo apellido, Añón, muy conocido en A Coruña, y habló de sus referentes: "La primera es mi casa, en la que mi abuela cargaba camiones de hierro, y mi madre, que sacó adelante una empresa increíble".

"Son referentes impresionantes en casa", señaló la CEO de Casas Cube, que se considera una "privilegiada" por tener la oportunidad de haber podido crear su empresa y tener "un referente de cultura matriarcal en casa". Unas referentes que siguen pasando a nuevas generaciones con su hija Lía.

Siguiendo con sus orígenes, Silvia Sánchez reivindicó que "Cube es más gallega que los grelos". Originada en Carballo, la empresa nació de una conversación familiar tras la que su CEO dejó su puesto de trabajo en Barcelona para arriesgar por un proyecto de vida.

"Al principio decían 'qué mona, la sobrina de Añón va a hacer casetas'. Ni son casetas ni las financia mi tío", indicó la responsable de la firma sobre unos inicios en los que dieron a conocer sus casas poniendo una en Marineda City, en A Coruña, para que llegase de forma directa y rápida a la ciudadanía.

Esto reflejó que era una "necesidad imperiosa" tener un promotor fiable que diese garantías, algo que los clientes valoraron: "La demanda que tenemos de producto es más salvaje de lo que somos capaces de atender. Tenemos que crecer con cabeza, con un desarrollo lógico".

Las mujeres en la construcción

"Con respecto a otros sectores, en el de la construcción las mujeres a lo mejor no entraron directamente en los puestos de dirección, pero sí en la toma de decisiones. Hay muchas aparejadoras, arquitectas y jefas de obra. No hay albañila, no existe ni la palabra. Yo quiero tener electricistas y albañilas", reivindicó la CEO de Casas Cube.

La industrialización hace que las mujeres se acerquen a la parte operativa del negocio, según Sánchez Añón, que aseguró que "el futuro de la construcción está lleno de mujeres" porque "cada vez se usa más la cabeza y menos el bíceps".

El reto del sector, según la CEO de Casas Cube, es la edificación en altura, una demanda que va en aumento. Un futuro en el que la empresa de Carballo prevé estar de forma muy presente, aportando a su futuro desde una visión también femenina y feminista.

