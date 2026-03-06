Crys Dyaz, entrenadora personal: "Si tu salud no está bien, no vas a poder construir relaciones sanas"

Las mujeres tienen una enorme capacidad para liderar en el mundo del deporte. Emprender no es fácil, pero, como muchos otros procesos de la vida, requiere constancia. Estamos en un momento clave en el que las mujeres tienen la oportunidad de emprender y abrir camino.

Así ha quedado reflejado en la conversación 'Ellas cambian el juego' enmarcada en el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, que organizó ayer Quincemil en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, en el Paseo del Parrote.

El sueño de Crys Dyaz: mejorar la salud física y mental de las personas

La gerente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, Sofía Toro, moderó la conversación con Crys Dyaz, entrenadora personal, fisioterapeuta y exdeportista de élite de la Selección Española de Natación, quien centró su discurso en el deporte, la mejora y el emprendimiento en este sector.

En la primera entrevista de la tarde, Crys Dyaz arrancó su intervención recordando sus inicios como emprendedora. "Podría hablar de toda una estrategia detrás, pero no fue así. Yo tenía un sueño y lo transformé en personas reales para mejorar su salud física y mental"

"Me siento afortunada porque no tuve el vacío emocional de otros deportistas de élite", agregó. Actualmente cuenta con cinco centros físicos y trabaja con mujeres en el momento de la adolescencia, mujeres embarazadas, mujeres que están pasando por procesos oncológicos, etcétera.

"A Coruña ha vivido mis momentos de gloria y vengo siempre que puedo. Cuando pude rentabilizar mi negocio en Madrid, tenía clarísimo que quería abrir otro aquí" Crys Dyaz, entrenadora personal, fisioterapeuta y exdeportista de élite de la Selección Española de Natación

Ante la pregunta de cómo fue abrir el centro de A Coruña, la entrenadora personal explicó que toda su familia materna es gallega, en concreto de Carballo.

"A Coruña ha vivido mis momentos de gloria y vengo siempre que puedo. Cuando pude rentabilizar mi negocio en Madrid, tenía clarísimo que quería abrir otro aquí. Me parece una ciudad muy inspiradora donde se trabaja desde la lealtad y la humildad", señaló.

Además, "tuve la suerte de rodearme de Lucas Vázquez y Ana Peleteiro".

Emprender en el sector del deporte: ¿es más difícil siendo mujer?

Para Crys Dyaz, emprender es difícil, pero lo compara con muchos otros procesos de la vida como el deporte de élite. "No siempre que se sueña se consigue, pero aprendes mucho en el proceso y llegas al lugar oportuno, aunque no fuera como imaginabas".

En ese sentido, la exdeportista de élite mencionó que "estamos en un momento de poder emprender siendo mujer". "Tenemos la experiencia y el apoyo social".

Sobre los datos de que cada vez más niñas practican deporte, Crys Dyaz señaló que el 70% de las personas que entrenan en sus gimnasios son mujeres. "Por primera vez nos estamos priorizando y dentro de todo este engranaje de vida, decidimos meter el ejercicio".

"Si tu salud no está bien, no vas a poder construir relaciones sanas en el trabajo, con la pareja o con los amigos".

Antes de finalizar su intervención, la entrenadora personal apuntó que el liderazgo femenino en el sector del deporte es parte de un proceso. "Hay más que hace 10 años y menos que dentro de 10 años. Tenemos una capacidad enorme".

También mencionó que cuando hablamos de deporte, hablamos de movimiento. "No debemos relacionar el ejercicio físico con una carrera o con una hyrox; hay que moverse y eso implica diversos escenarios". Además, "trabajar en comunidad nos ayuda a impulsarnos".

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

Quincemil celebró ayer la segunda edición del Foro Mujeres Referentes. El evento, que se celebró en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, contó con la participación de mujeres destacadas del ámbito empresarial, tecnológico, deportivo y social.

La jornada contó con un total de cuatro entrevistas, entre ellas la de Crys Dyaz, y una mesa redonda sobre los desafíos y avances en materia de igualdad, liderazgo y talento femenino.

Con este foro, Quincemil consolida una línea de eventos propios centrados en la visibilización del talento femenino gallego, reforzando su papel como altavoz de historias y proyectos liderados por mujeres