“El cuñado que sabe de informática ya no sirve”: el aviso de una CEO gallega sobre la ciberseguridad en empresas

Judit Meiriño, CEO de Datadefend Solutions, habla con Xurxo López, director de E.Nova Enerxía, y Luciano Covelo, presidente de AJE, en el Foro Empresa Resiliente organizado por Quinceml Enrique Romanos

La ciberseguridad ya no es un problema exclusivo de grandes multinacionales. Ese fue uno de los mensajes más contundentes que dejó el Foro Empresa Resiliente celebrado en Santiago y organizado por Quincemil, donde Judit Meiriño, CEO de Datadefend Solutions, lanzó una advertencia directa a las pequeñas y medianas empresas gallegas: improvisar la protección digital puede acabar costando muy caro.

“La pregunta no es si te va a pasar, sino cuándo”, resumió durante una mesa centrada en cómo reaccionar ante incidentes graves sin paralizar la actividad de una empresa.

La experta insistió en que muchas compañías siguen afrontando cuestiones críticas de seguridad con soluciones poco profesionales. Y ahí dejó una de las frases más comentadas del encuentro: “Mi cuñado controla de informática”. Una práctica que, según explicó, continúa siendo habitual incluso en negocios que facturan millones de euros.

“Hay empresas que facturan tres millones de euros al año y siguen teniendo al cuñado instalando el sistema operativo”, ironizó Meiriño, que defendió la necesidad de profesionalizar la gestión tecnológica y dejar atrás la falsa sensación de seguridad.

Foro Empresa Resiliente: Cómo reaccionar ante un incidente sin parar la empresa

“El mayor fallo son las personas”

Durante el debate, la CEO de Datadefend Solutions sostuvo que, ante una crisis digital, el principal punto débil no suele ser la tecnología, sino el comportamiento humano.

“Fallan las personas primero”, aseguró. Según explicó, muchas empresas pequeñas ni siquiera cuentan con protocolos básicos de actuación ante un ciberataque, un apagón o una filtración de datos.

La experta puso ejemplos cotidianos que siguen funcionando para los ciberdelincuentes: correos electrónicos urgentes, cambios falsos de cuentas bancarias o mensajes que aparentan venir del director de la empresa.

“La tendencia en 2026 es atacar el comportamiento psicológico”, explicó. “Un WhatsApp del CEO, un correo urgente o una transferencia falsa entre proveedores y clientes”.

Los primeros 30 minutos son clave

Meiriño insistió en que la reacción inicial marca la diferencia entre contener el problema o agravar el daño.

“Los primeros 30 minutos son fundamentales”, señaló. Entre las primeras medidas recomendó desconectar equipos afectados, contactar con el servicio técnico o el responsable informático y evitar decisiones precipitadas motivadas por el miedo.

También recordó la importancia de avisar a organismos especializados como INCIBE a través del teléfono 017 y, si existe filtración de datos personales, comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas.

El error de pagar rescates

Otro de los mensajes más contundentes de la intervención fue sobre los rescates económicos exigidos por ciberdelincuentes tras ataques de ransomware.

“Pensar que pagar 15.000 euros en bitcoins es la solución es un error”, afirmó. Según explicó, pagar no garantiza recuperar los archivos y además convierte a la empresa en un objetivo vulnerable para futuros ataques.

La CEO de Datadefend Solutions aseguró que muchas pequeñas empresas todavía creen que “internet es seguro” o que los seguros cibernéticos cubrirán cualquier problema. Sin embargo, advirtió de que muchas pólizas exigen medidas previas de seguridad que numerosas compañías no cumplen.

Tener un plan “es más sencillo de lo que parece”

Frente al miedo o la complejidad técnica, Meiriño defendió que cualquier pyme puede empezar a protegerse con medidas básicas.

Entre ellas citó disponer de copias de seguridad externas, formar mínimamente al personal y elaborar un protocolo sencillo de actuación. “Hacer un plan es la cosa más sencilla del universo”, afirmó.

Incluso animó a utilizar herramientas de inteligencia artificial para crear protocolos iniciales. “Puedes preguntarle a ChatGPT qué hacer en caso de ciberataque y ya tienes un punto de partida”, señaló.

Su conclusión fue clara: la prevención sigue siendo mucho más barata que reaccionar tarde.

“Ciberseguridad no es un gasto, es una inversión”, resumió.

El Foro Empresa Resiliente de Quincemil tuvo lugar en Santiago de Compostela el pasado 29 de abril, con el apoyo de SABSEG, E.Nova Enerxía, AEGA (Asociación Empresarial Gallega de Ascensores) y Grupo Dimolk.