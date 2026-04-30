Cómo puede caer en horas una empresa hiperconectada: "No estamos en una época de cambios, es un cambio de era"

El presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática, Fernando Suárez, y la presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia, Lourdes Guerra Fornos, charlan con el director de Amtega, Damián Rey. Enrique Romanos Tardío

¿Es un problema que las empresas estén hiperconectadas? El apagón supuso un grave problema para muchas firmas que tuvieron que reaccionar en minutos a una situación nunca vivida antes al quedar sin servicio. Y es que la tecnología ha permitido a las compañías ser más eficientes, aunque también más vulnerables.

Así lo concluyeron ayer el presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática, Fernando Suárez, y la presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia, Lourdes Guerra Fornos, que participaron en la charla "La empresa hiperconectada: por qué hoy una empresa puede caer en horas" del Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil.

El evento se celebra justo un año después del apagón, que hizo que muchas empresas se replanteasen cómo enfrentarse a situaciones tan inesperadas como esta. Precisamente sobre esto reflexionaron en una charla moderada por el director de Amtega, Damián Rey, que comenzó su intervención señalando que dependemos más de las tecnologías que nos han llevado a ser más eficientes, pero probablemente seamos más vulnerables.

"Uno de los grandes problemas que tenemos es pensar que todo depende de la tecnología: el origen y la solución del problema. Es más de cultura interna, de capacitación, de entender cuáles son los procedimientos de control, de gestión... en los que todos tenemos que estar implicados" Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática

¿Y qué puede hacer que una empresa pase de una situación estable a tener una caída de servicios? Son muchas las circunstancias que pueden darse para ello, entre ellas una caída en el servicio proporcionado por los proveedores. Un riesgo, en todo caso, que los empresarios asumen cuando contratan.

"Lo hacemos porque es la línea de negocio y el mercado global que tenemos ahora", señaló Lourdes Guerra Fornos. A este respecto, la presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia añadió que una tienda online es imprescindible, incluso para aquellos negocios locales de barrio, porque "ahí está la vida".

El riesgo, continuó Guerra, "es muchísimo mayor" ahora "porque queremos arriesgarnos": "El beneficio es alto a la hora de hacer estas apuestas de hiperconectividad". Un cambio en la forma de trabajar en la que estuvo de acuerdo Fernando Suárez, que aseguró: "No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de era".

La charla "La empresa hiperconectada: por qué hoy una empresa puede caer en horas" en el Foro Empresa Resiliente. Enrique Romanos Tardío

"En ese cambio, somos más dependientes de la tecnología, somos más complejos los riesgos se amplían y se transmiten de forma más rápida", reflexionó el presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática, que añadió: "Hoy no es una limitación acceder a sistemas complejos, pero esa dependencia tecnológica nos hace más vulnerables".

Explicar lo que ocurre

A la pregunta de si compromete más a la empresa el fallo o la posible pérdida de confianza de los clientes, Suárez aseguró que "el fallo tecnológico es catalizador". "Define más a la empresa cómo reaccionamos", añadió el presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática, que cifró en un 60% las empresas pequeñas que desaparecen en dos años tras sufrir un ciberataque: "Es un tema cultural, de cómo afrontamos los riesgos".

"Nuestros clientes pueden entender los problemas, pero hay que explicarlos. El año pasado fue complicado, pero todos entendimos que el fallo no dependía solo de nosotros o de los proveedores, sino de todos", señaló por su parte Lourdes Guerra, que añadió que una vez detectado el problema es fundamental poner a trabajar al equipo que pueda encontrar la solución.

Así, el equipo comercial debe ponerse en contacto con el cliente para decirle que se está trabajando para solucionar la incidencia y que los datos están protegidos. "Estamos trabajando en un mundo hiperconectado pero siempre con personas. Para mí, como empresa tecnológica hay que tener conocimiento y responsabilidad de decirle al cliente que vamos a intentarlo. Seguridad de recuperación 100%? Nadie lo garantiza", añadió Guerra.

"Un fallo tecnológico que suponga una crisis muchas veces penaliza más que hace unos años, a día de hoy se da por supuesto que la tecnología funciona" Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática

"Un fallo tecnológico que suponga una crisis muchas veces penaliza más que hace unos años, a día de hoy se da por supuesto que la tecnología funciona", concluyó Fernando Suárez.

Pero, ¿estamos preparados para afrontar este tipo de sucesos? "Estoy sorprendida con la capacidad humana que tenemos. Pasó la pandemia y no nos comimos los unos a los otros. ¿Hemos aprendido? Cada uno lo que ha podido. No sabemos lo que va a venir ahora. Basándonos en nuestra experiencia, tenemos capacidad sobrevivir, esa resiliencia está en nuestro ADN", aseguró Guerra Fornos.

"El talento es el recurso más importante. Galicia genera y atrae talento, pero es importante que lo sepamos retener", señaló por su parte Suárez, que añadió: "Creo que no hemos aprendido nada. La gente ha asumido el apagón como algo puntual que probablemente no se vuelva a repetir y estamos perdiendo la oportunidad de aprender y de reaccionar ante cualquier incidente".

"Estamos trabajando en un mundo hiperconectado pero siempre con personas. Para mí, como empresa tecnológica hay que tener conocimiento y responsabilidad de decirle al cliente que vamos a intentarlo. Seguridad de recuperación 100%? Nadie lo garantiza" Lourdes Guerra Fornos, presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia

Esto se debe, en parte, a la capacidad que las empresas tienen para gestionar algo tan extraordinario, así como para preparar planes de contingencia. Muchas firmas, añadió el presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática, no tienen facilidades ni capacidad para poder anticiparse a situaciones complejas.

En todo caso, es fundamental transmitir que la empresa puede superar cualquier tipo de circunstancia y mantener la calma, ya que de poco sirve la "urgencia o la histeria", según Guerra Fornos, que añade un tercer punto clave: retener al cliente.

"Uno de los grandes problemas que tenemos es pensar que todo depende de la tecnología: el origen y la solución del problema. Es más de cultura interna, de capacitación, de entender cuáles son los procedimientos de control, de gestión... en los que todos tenemos que estar implicados", añadió por su parte Suárez, que señaló que es importante que a nivel directivo haya conocimientos tecnológicos.

La dependencia de grandes tecnológicas

Las empresas, por otro lado, no tienen por qué depender de las grandes tecnológicas al 100%. "Esa soberanía tiene que estar en el talento, tener servicios en la nube no es incompatible con tener talento en nuestras empresas, porque ciertos servicios se pueden tener gestionados internamente", explica el presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática.

No hay, sin embargo, una ecuación que funcione igualmente para todas las compañías, por lo que es fundamental hacer un análisis y establecer las estrategias que mejor se adecúen a cada una de ellas. Y aquí entra un factor fundamental a tener en cuenta: el precio.

"Las empresas siempre han tenido que adaptarse a nuevos mercados, productos y tendencias, y de clima incluso. Tendremos que seguir haciéndolo. No nos queda más remedio que usar la tecnología para seguir mejorando y sobreviviendo. Lo que hoy te sirve a lo mejor mañana no, pero la experiencia sí" Lourdes Guerra Fornos, presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia

"¿Por qué nos hemos ido a la nube con entidades a lo mejor no éticas? Por el precio. Además de ser baratas, son muy buenas, ofrecen garantía y seguridad", reflexiona la presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia, que espera, de cara al futuro, que las empresas gallegas tengan más soberanía y capacidad.

Y es que, señala Guerra Fornos, hay suficiente talento en Galicia, pero hace falta invertir en él para poder tener soberanía. "Las leyes están para cumplirlas y para poner límites a la audacia que todos conocemos, que hace que haya brechas digitales y económicas en todos los ámbitos. Tenemos que hacerlo desde Europa, porque hace falta ir a por la soberanía digital. Eso requiere inversión".

Ambos concluyeron que las empresas son ahora más resilientes y frágiles debido a la dependencia tecnológica, ante lo que es preciso llegar a un equilibrio en el que la soberanía genera un papel imprescindible.

"El backup es costoso, es invisible, nadie se lleva una medalla por hacerlo pero sí puede tener una penalización. Y es fundamental concienciar", señaló Suárez, a lo que Guerra añadió: "Las empresas siempre han tenido que adaptarse a nuevos mercados, productos y tendencias, y de clima incluso. Tendremos que seguir haciéndolo. No nos queda más remedio que usar la tecnología para seguir mejorando y sobreviviendo. Lo que hoy te sirve a lo mejor mañana no, pero la experiencia sí".