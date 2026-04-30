El gran riesgo de las empresas gallegas este 2026: "Es el absentismo laboral"

Este miércoles Quincemil ha celebrado este miércoles en el Hotel Quinta da Auga, en Santiago de Compostela, el primer Foro Empresa Resiliente que ha reunido a una decena de empresarios y expertos para adelantarse a los principales desafíos que afrontan las compañías en la actualidad.

Bajo el lema "Las mayores amenazas son las que no hacen ruido", el encuentro coincide con el primer aniversario del gran apagón que afectó a todo el país y puso en evidencia la vulnerabilidad de cientos de negocios.

El conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia, José González Vázquez, inauguró la jornada y, tras su intervención, dio paso a la mesa redonda "Los 10 grandes riesgos de una empresa en 2026" en la que participaron el director Regional SABSEG Galicia, Pedro de Torres Belando, quien le fue formulando diversas preguntas sobre los riesgos empresariales al presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa.

Torres Belando comenzó preguntando sobre la posible penalización de España y Europa a sus propias empresas frente a otros mercados, a lo que Vieites Baptista de Sousa señaló la "gran fortaleza" de Europa: su marco garantista, pero "no podemos permitir" que la hiperregulación "nos haga perder el tren respecto a otros estados mundos".

"Galicia tiene fortalezas importantísimas" explicó el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, y, en palabras del máximo representante de los empresarios a nivel económico en Galicia, se refirió al territorio como una "región fantástica para invertir, tiene una estabilidad política y unas fortalezas especiales y tenemos que saber aprovecharlas".

Dentro de la colaboración público-privada, se debe seguir desarrollando proyectos viables tecnológicos, económicos y sociales. "Los empresarios son la solución, son los que crean riqueza y empleo en nuestro territorio" enfatizó.

El segundo bloque de debate tuvo que ver con la preparación de las pymes gallegas con la IA. "Toda empresa que salga al mercado está preparada" contestó Vieites Baptista de Sousa, a lo que señaló que, en la actualidad, uno de los problemas "es el aumento de los costes estructurales". Para él, "Galicia es una región de las más importantes de la Unión Europea", con atractivos y potencialidades "que tenemos que saber venderlos", recurriendo más al talento y a "no limitar los conocimientos". Asimismo, señaló en continuar trabajando en "más eje industrial productivo": "buscar buenos proyectos viables que sean acomodados a nuestro territorio".

"La normativa tiene que existir, pero tenemos que buscar que sea una normativa con la cual toda la actividad socioeconómica sea más ágil y podamos crear buenos proyectos", mencionó Vieites Baptista de Sousa.

En lo referido al problema de riesgo en la retención y atracción del talento, "¿es un tema educativo, demográfico o de condiciones laborales?", preguntó Pedro. Para Vieites Baptista de Sousa se debe tener el "personal adecuado" para la regeneración de personas que necesitan las empresas, "tenemos que seguir atrayendo desde Galicia talento y la formación juega un papel fundamental", tanto la formación profesional como la formación profesional dual, en colaboración con las empresas. "Galicia es un territorio con muchísima potencialidad, con buena imagen internacional , y debemos seguir gestándola", resumió.

"Galicia es un territorio con muchísima potencialidad, con buena imagen internacional , y debemos seguir gestándola" Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

A la siguiente pregunta, si la transición energética está influyendo a sectores clave -como la automoción o la industria pesada-, Vieites Baptista de Sousa lo tiene claro "tenemos que seguir trabajando sobre ella", de la mano de la colaboración público-privada. Señaló los dos combustibles "fundamentales" de Galicia: el agua y el viento, sumada a la fotovoltaica en épocas estivales, unos combustibles que se deben seguir aprovechando, sin dejar de lado las energías tradicionales. "En los sectores estratégicos como el automóvil o la industria pesada, siempre que los costes energéticos sean los adecuados, tenemos que buscar procesos energéticos adecuados para competir", explicó el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.

Realidad económica actual en Galicia

"Tenemos que recuperar esa alegría por parte del mundo empresarial", señaló Vieites ante la pregunta sobre la realidad económica actual en Galicia: "el empresario necesita certidumbre". La inversión va "en el ADN del empresario", pero bajo la incertidumbre "es difícil que la gente se eche para adelante", "el dinero es muy miedoso". Para él, se debe "poner el campo de juego adecuado para que los empresarios podamos seguir trabajando".

En referencia a la ciberseguridad, y si las empresas gallegas están suficientemente protegidas, para Vieites "las administraciones tienen que ser ágiles", reduciendo la burocracia y facilitando la actividad empresarial. Así, si la administración aporta "la seguridad jurídica", el empresario podrá desarrollar su actividad "adecuadamente".

En el contexto actual, "¿favorece la deslocalización de empresas fuera de España?" preguntó Pedro. "Hay que tener cuidado", señaló Vieites, "estamos en un entorno competitivo". De esta manera, el comercio exterior y la internacionalización "son prioritarios" y para ello se debe ganar "en economía de escala y crecer en tamaño". "Internacionalización, no deslocalización. Porque el empresario gallego siempre piensa en su territorio primero", señaló.

"Internacionalización, no deslocalización. Porque el empresario gallego siempre piensa en su territorio primero" Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

Ante el acceso de financiación a las pymes y autónomos gallegos, Vieites señala que "se ha endurecido" debido a la geopolítica actual. Así, "lo más importante" es reforzar los instrumentos públicos y facilitar alternativas, con el apoyo de la colaboración público-privada: "el sistema financiero español está muy bien diseñado, hizo su reconversión en su momento y se ha hecho una reconversión funcional".

"En este momento el riesgo más importante que tenemos, aparte de lo político y otras cuestiones, es el absentismo laboral", resumió Vieites ante la pregunta de Pedro sobre el mayor riesgo para las empresas gallegas este año. El diálogo social debe jugar "un papel fundamental", colaborando el mundo empresarial con el mundo sindical, "insistiendo en llegar a acuerdos". "Lo deseable es ver cuáles son las necesidades del trabajador, cuáles son las necesidades de la empresa, cómo podemos casar todo eso y llegar al acuerdo", sentenció.