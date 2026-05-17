“El gran error que están cometiendo las empresas con la IA”: el aviso de un CEO tecnológico en A Coruña

José Delgado, CEO de Qaroní, en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña Enrique Romanos

La inteligencia artificial ya no es una tecnología de futuro para las empresas: está entrando de lleno en las conversaciones estratégicas, en los procesos internos y en las decisiones de inversión. Pero en medio de esa carrera por incorporar IA, muchas compañías están cayendo en el mismo fallo.

Así lo advirtió José Delgado, CEO de Qaroní, durante su intervención en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial celebrado en A Coruña y organizado por Quincemil y Altia, donde lanzó un mensaje claro sobre cómo se está abordando esta revolución tecnológica en numerosas organizaciones.

“El principal error que están cometiendo las empresas es comenzar por la tecnología”, afirmó.

Para Delgado, muchas compañías están implantando herramientas de inteligencia artificial sin haber definido antes qué problema real quieren resolver o cómo esa tecnología encaja en el núcleo de su negocio.

“Hay proyectos millonarios que terminan en nada”

El directivo explicó que el auge de la IA ha generado una presión creciente dentro de las empresas, especialmente en consejos de administración y equipos directivos que sienten la necesidad de “no quedarse fuera” de la transformación tecnológica.

Sin embargo, aseguró que esa urgencia está llevando a decisiones precipitadas.

“Muchas veces se hacen proyectos millonarios que terminan en nada”, afirmó durante la conversación moderada por Alba Meijide, responsable de venta especialista de IA del territorio norte de Telefónica.

Según Delgado, uno de los grandes problemas es que muchas organizaciones incorporan herramientas de IA de forma superficial, sin integrarlas realmente en sus procesos clave.

“Es muy diferente usar un chat o un asistente corporativo a que la inteligencia artificial genere impacto en el core de tu negocio”, señaló.

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Del chatbot al negocio real

Durante su intervención, el CEO de Qaroní puso como ejemplo el sector financiero, donde ya trabajan con algoritmos predictivos, análisis automatizado de riesgos o sistemas capaces de gestionar expedientes de crédito e hipotecas.

Ahí, explicó, la IA deja de ser una herramienta aislada y pasa a formar parte del funcionamiento real de la empresa.

También habló de soluciones que permiten adaptar interfaces y experiencias digitales en función del comportamiento del usuario, anticipándose incluso a sus próximas acciones para ofrecer experiencias personalizadas.

“La tecnología no puede convertirse en el fin; tiene que ser el medio”, resumió.

La clave está en los datos

Uno de los conceptos que más repitió Delgado durante la charla fue el de la gobernanza del dato, que considera fundamental para que cualquier estrategia de inteligencia artificial funcione.

“La IA amplifica lo bueno y lo malo”, advirtió.

Según explicó, los sistemas de inteligencia artificial dependen completamente de la calidad de los datos con los que trabajan. Si la información es deficiente, sesgada o insegura, los resultados también lo serán.

“Hay que llenar la piscina antes de ponerse a nadar”, bromeó.

El directivo defendió que las empresas necesitan estructuras sólidas para garantizar:

la calidad de los datos,

su seguridad,

la trazabilidad,

y la supervisión de las decisiones que toman los modelos.

El riesgo de la discriminación oculta

Durante la conversación también abordó uno de los grandes debates actuales alrededor de la inteligencia artificial: los sesgos y la responsabilidad de las decisiones automatizadas.

Puso ejemplos concretos como herramientas que filtran currículums o sistemas financieros que deciden si conceder o no una hipoteca.

“¿Cómo garantizas que no haya una discriminación oculta dentro de esos modelos?”, planteó.

Delgado recordó que, al menos por ahora, la responsabilidad legal y ética sigue recayendo sobre la empresa que utiliza la IA y no sobre el modelo tecnológico en sí.

El perfil laboral “en peligro de extinción”

Más allá de la tecnología, el CEO de Qaroní también habló del impacto de la IA en el mercado laboral y de los perfiles que las empresas están buscando actualmente.

Aunque reconoció la alta demanda de expertos en inteligencia artificial, arquitectos cloud y especialistas en datos, aseguró que el perfil más valioso es otro.

“El perfil híbrido está en peligro de extinción”, afirmó.

Se refiere a profesionales capaces de entender tanto el negocio como la tecnología y de traducir necesidades empresariales en soluciones reales.

Para Delgado, ese será uno de los perfiles más importantes en los próximos años en plena transformación digital de las compañías.

“Dentro de unos años todas las empresas usarán IA”

De cara al futuro, el CEO comparó la revolución de la inteligencia artificial con la llegada de la electricidad durante la revolución industrial.

En su opinión, llegará un momento en el que todas las empresas utilizarán IA y eso dejará de ser una ventaja competitiva por sí mismo.

La diferencia estará en cómo se utiliza esa tecnología y en la calidad de los datos propios de cada organización.

“No será una ventaja tener inteligencia artificial; la ventaja será cómo la uses”, concluyó.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña tuvo lugar el miércoles 13 de mayo en el Árbore da Veira del Monte de San Pedro, organizado por Quincemil y Altia. El foro contó con el patrocinio de BBVA y Qaroní, el apoyo del Concello da Coruña y la colaboración de Sugema Eventos Creativos y Breogán Motor.