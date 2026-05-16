Idoia Salazar: “La inteligencia artificial no se puede frenar, ni sería conveniente”

Idoia Salazar charla con Antonio Soto en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña Enrique Romanos

La inteligencia artificial avanza a una velocidad difícil de seguir para gobiernos, empresas y ciudadanos. Pero para Idoia Salazar, presidenta y fundadora de OdiseIA, intentar detener esa evolución no solo sería imposible, sino también un error.

“La inteligencia artificial no se puede frenar, ni sería conveniente”, defendió durante su intervención en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial celebrado en A Coruña y organizado por Quincemil y Altia.

Salazar participó en una conversación junto a Antonio Soto, director de Data Analytics de Altia, centrada en uno de los grandes debates tecnológicos actuales: cómo desarrollar una inteligencia artificial responsable y ética sin bloquear la innovación.

“La IA cumple las condiciones para ser imparable”

Durante la charla, la experta explicó que la inteligencia artificial generativa ya reúne las tres características que convierten una tecnología en masiva: utilidad, facilidad de uso y bajo coste.

“Una vez que una tecnología cumple esos requisitos, se democratiza de una manera imparable”, afirmó.

Para Salazar, la aparición de herramientas como ChatGPT marcó un antes y un después porque consiguió que millones de personas entendiesen por primera vez el potencial real de la IA. “No hemos tocado ni una ínfima parte del desarrollo tecnológico que va a haber en inteligencia artificial”, aseguró.

La presidenta de OdiseIA considera que el mundo se encuentra todavía al inicio de una transformación mucho más profunda, en la que humanos y sistemas inteligentes convivirán de forma habitual en empresas, administraciones y vida cotidiana.

“Intentar prohibirla es un intento fallido”

Idoia Salazar recordó los debates que surgieron tras el lanzamiento de ChatGPT, cuando distintas voces internacionales pidieron una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa.

“¿Cómo vamos a prohibir una tecnología de este calibre?”, se preguntó durante el foro.

Aunque reconoció que la IA implica riesgos importantes, defendió que sus beneficios pueden ser decisivos en ámbitos como la medicina, la predicción de pandemias, la reconstrucción tras catástrofes o la eficiencia empresarial.

“Nos va a ayudar a resolver grandes retos como humanidad”, señaló.

Foro Empresa e IA de A Coruña 2026: Inteligencia artificial responsable y ética

El gran desafío: gobernar la inteligencia artificial

Frente a la velocidad del desarrollo tecnológico, Antonio Soto planteó durante la conversación si la sociedad está avanzando demasiado rápido sin una dirección clara.

“La velocidad sin dirección me da miedo”, admitió el directivo de Altia, que alertó sobre la necesidad de establecer responsabilidades claras cuando un sistema de inteligencia artificial toma decisiones erróneas.

En ese punto, Salazar defendió que sí se está produciendo un esfuerzo internacional para gobernar la IA, aunque reconoció que la regulación avanza mucho más lenta que la tecnología.

La experta recordó su participación en proyectos ligados al desarrollo del AI Act europeo y al sandbox regulatorio español, y explicó que las normas actuales se basan en principios éticos internacionales como la transparencia, la explicabilidad o la supervisión humana.

“La ética no debe ser un freno”

Uno de los mensajes más repetidos durante la conversación fue la necesidad de aterrizar el debate ético al mundo empresarial real.

Salazar insistió en que aplicar medidas de responsabilidad desde el diseño no significa frenar proyectos ni ralentizar compañías, especialmente en el caso de las pymes.

“La IA hay que tratarla como una cuestión estratégica”, defendió.

La presidenta de OdiseIA aseguró además que ya existen herramientas capaces de automatizar gran parte del cumplimiento normativo relacionado con inteligencia artificial, reduciendo costes y complejidad para pequeñas empresas.

“Es un momento increíble para crear”

En la parte final de la conversación, Salazar comparó la revolución de la inteligencia artificial con la llegada de internet y el nacimiento de profesiones que antes no existían.

“Dentro de diez años veremos nuevos trabajos que hoy ni imaginamos”, afirmó.

Por eso animó a startups y pymes a aprovechar el potencial de la IA generativa para crear nuevos modelos de negocio y explorar oportunidades que hasta hace poco eran imposibles.

“Estamos en un momento increíble de creación”, concluyó.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña tuvo lugar el miércoles 13 de mayo en el Árbore da Veira del Monte de San Pedro, organizado por Quincemil y Altia. El foro contó con el patrocinio de BBVA y Qaroní, el apoyo del Concello da Coruña y la colaboración de Sugema Eventos Creativos y Breogán Motor.