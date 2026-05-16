A Coruña reivindica su papel como capital tecnológica: “Elegimos estar en la vanguardia”

José Manuel Lage Tuñas en la inauguración del Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña 2026 Enrique Romanos

A Coruña quiere consolidarse como uno de los grandes polos tecnológicos del país. Ese fue el mensaje que lanzó este jueves el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, durante la inauguración del IV Foro Empresa e Inteligencia Artificial organizado por Quincemil y Altia.

“Aquí elegimos la vanguardia”, afirmó Lage durante una intervención en la que reivindicó el ecosistema tecnológico coruñés y el papel de la ciudad en el desarrollo de proyectos vinculados a la inteligencia artificial.

El edil defendió que A Coruña atraviesa un “punto de inflexión” tras conseguir la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), un logro que atribuyó a la unión entre administraciones, universidad y empresas tecnológicas. “Fue decisivo nuestro ecosistema empresarial”, aseguró.

Más de 10 millones de euros de inversión

Lage destacó además que la ciudad participa actualmente en varios proyectos estratégicos relacionados con la inteligencia artificial y la innovación urbana. Entre ellos citó un programa piloto impulsado por Google para aplicar IA a la movilidad urbana y en el que A Coruña es una de las cuatro ciudades europeas seleccionadas. “No resulta gratuito que una multinacional como Google se haya fijado en nosotros”, señaló.

El concejal avanzó también que el Concello invertirá más de 10 millones de euros durante los próximos cuatro años para impulsar iniciativas tecnológicas y defendió la necesidad de simplificar trámites administrativos para facilitar el crecimiento empresarial y la captación de talento. “Si no facilitamos las cosas, perderemos oportunidades”, advirtió.

Durante su intervención insistió en la importancia de la colaboración público-privada y defendió sin “complejos” el trabajo conjunto entre administraciones y empresas tecnológicas.

Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña 2026: Inauguración

“Tenemos empresas punteras y hay que apostar por ellas”

El responsable municipal puso como ejemplo el proyecto europeo Allocate, seleccionado entre 230 ciudades europeas y desarrollado junto a la Universidade da Coruña, el Clúster TIC y la empresa Altia. El objetivo de esta iniciativa es aplicar inteligencia artificial para mejorar servicios públicos, movilidad y procesos administrativos.

Lage cerró su intervención reivindicando una “Coruña abierta al mundo”, capaz de competir por talento y empleo tecnológico frente a grandes ciudades españolas.

“Queremos ser cabeza de uno de los leones más grandes de la sabana, que es la inteligencia artificial”, resumió posteriormente la moderadora del acto, Alba Mejide.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña tuvo lugar el miércoles 13 de mayo en el Árbore da Veira del Monte de San Pedro, organizado por Quincemil y Altia. El foro contó con el patrocinio de BBVA y Qaroní, el apoyo del Concello da Coruña y la colaboración de Sugema Eventos Creativos y Breogán Motor.