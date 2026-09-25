A Coruña reunirá a referentes de la computación cuántica, la IA y la tecnología en el Foro CTV de Quincemil e ITG

A Coruña volverá a reunir a investigadores, empresas y representantes institucionales para conocer cómo la innovación está transformando Galicia. El próximo jueves 1 de octubre, Quincemil e ITG Technology Center celebrarán la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, una jornada que combinará energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuánticas, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El encuentro tendrá lugar de 9:30 a 14:00 horas en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande. Bajo el lema «Innovación gallega con impacto mundial», el foro acercará proyectos desarrollados en la comunidad y tecnologías con capacidad para transformar su economía. La asistencia será gratuita, previa inscripción a través de Eventbrite.

La apertura institucional, prevista para las 9:30 horas, contará con Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; Antonio Couceiro, presidente de ITG Technology Center; y Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Formación Profesional y Universidades. Sus intervenciones darán paso a una mañana de ponencias y conversaciones sobre los retos científicos y tecnológicos de Galicia.

El primer bloque pondrá el foco en la energía y en el desafío de aumentar la generación mientras se reduce la contaminación. A las 9:55 horas, Santiago Rodríguez Charlón, director de la División de Energía de ITG, protagonizará una conversación moderada por Pablo Grandío, director de Quincemil.

A las 10:15 horas llegará el turno de las comunicaciones cuánticas y de su presencia en A Coruña. Víctor Gomis, director de desarrollo de negocio de Luxquanta, y Ana Almécija, directora de innovación QuantumTech de ITG, participarán en una sesión que permitirá conocer esta vertiente de la tecnología cuántica a partir de su implantación en Galicia.

La inteligencia artificial centrará la siguiente mesa, a las 10:45 horas, con dos aplicaciones concretas: anticipar cuándo fallarán las máquinas y automatizar la cría de mosca soldado negra. Álex Blanco, director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy, y Jesús Rodríguez, CEO de Bioflytech, abordarán estos asuntos en una conversación moderada por Iria Álvarez, CEO de ALMAMARK.

El emprendimiento joven tendrá su espacio a las 11:15 horas con Pablo Gómez, CEO y fundador de Metlabs. Bajo el título «Cómo tokenizar la economía desde Matogrande antes de cumplir los 23», su intervención acercará este proyecto nacido en el barrio coruñés. Moderará Aida Estévez Delgado, fundadora de Como Darwin. A las 11:35 horas se abrirá una pausa para el café y el networking entre asistentes y ponentes.

De la computación cuántica al futuro del campo gallego

La actividad se retomará a las 12:15 horas con una sesión dedicada a analizar por qué Galicia lidera la computación cuántica en España. Participarán Cora Vinagre Sendino, directora de desarrollo estratégico de negocio en Quantum, HPC e IA, y Juan Antonio García Carrasco, consultor sénior de preventa en esas mismas áreas, ambos de Fsas Technologies, compañía de Fujitsu.

A continuación, a las 12:45 horas, José Suárez de la Puente, Sales Manager de Palo Alto Networks, abordará los desafíos de la seguridad digital en la ponencia «El nuevo reto de la ciberseguridad es el tiempo máquina».

El programa también reservará un espacio a la innovación vinculada al territorio. A las 13:05 horas, José Luis Olmedo, gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia, de Hijos de Rivera, explicará cómo han recuperado el cultivo del lúpulo en Galicia. Su intervención acercará al foro una iniciativa que conecta investigación, actividad agraria y nuevas posibilidades para el medio rural.

La última sesión temática, prevista para las 13:25 horas, estará dedicada a la oportunidad de Galicia en la industria de defensa. El programa contempla la participación de Indra, todavía pendiente de confirmación.

La clausura se celebrará a las 13:45 horas con Carmen Cotelo, directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), y Pablo Grandío, director de Quincemil. La jornada concluirá a las 14:00 horas, después de una mañana que permitirá conocer tanto tecnologías emergentes como aplicaciones concretas de la innovación en las empresas y el territorio gallego.

Las personas interesadas en asistir al Foro CTV 2026 pueden reservar gratuitamente su plaza a través de la página del evento en Eventbrite.