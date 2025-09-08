Ya es oficial: familias gallegas pueden solicitar la ayuda de hasta 500 euros si cumplen estos requisitos

A partir de hoy, lunes 8 de septiembre, y hasta el próximo 8 de octubre, las familias gallegas pueden solicitar el Bono Concilia Familia. Con un presupuesto de 2.663.867 euros, esta ayuda de la Xunta está pensada para facilitar la conciliación en caso de enfermedad o cuestiones laborales, así como períodos vacacionales.

Así, las madres y padres que trabajen y cumplan ciertos requisitos podrán conseguir esta ayuda para gastos de conciliación puntuales, desde la contratación de cuidadores a domicilio hasta la participación de los niños en campamentos, ludotecas o actividades de ocio durante las vacaciones escolares.

¿Quién puede beneficiarse de esta ayuda?

La ayuda del Bono Concilia Familia está dirigida a familias con hijos e hijas de entre 4 y 13 años que residan en Galicia y que necesiten apoyo para cubrir necesidades puntuales de conciliación, ya sea por motivos laborales, personales o por otras responsabilidades familiares.

El objetivo de esta ayuda es facilitar la organización familiar en situaciones concretas en las que se requiere un recurso adicional de cuidado infantil.

Para poder solicitar esta ayuda, es necesario cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, la familia debe tener su residencia habitual en Galicia. Además, deben tener, al menos, un hijo o hija nacido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2021, es decir, que tenga entre 4 y 13 años en el momento de la solicitud.

Otro requisito fundamental es que ambos progenitores se encuentren trabajando durante el período en el que se solicita la ayuda. En el caso de las familias monoparentales, será suficiente con que la persona responsable esté en situación laboral activa durante ese mismo período.

Importe de la ayuda

La ayuda del Bono Concilia Familia cubre hasta el 75% del coste del servicio de conciliación. No obstante, esto puede ampliarse hasta el 100% en el caso de familias de especial consideración (numerosas, monoparentales, acogedoras, con guardas con fines adoptivos, aquellas con hijos e hijas con alguna discapacidad superior al 33%, o en situación de violencia de género).

Independientemente del porcentaje subvencionado, existen límites máximos establecidos para la ayuda:

Hasta 500 euros por unidad familiar cuando se contraten servicios de cuidados a domicilio

por unidad familiar cuando se contraten servicios de Hasta 200 euros por cada hijo o hija en caso de asistencia a campamentos o servicios de conciliación colectivos que estén debidamente autorizados por la Consellería de Política Social e Igualdade

Las solicitudes deberán tramitarse en la sede electrónica de la Xunta de Galicia cubriendo un formulario de una única solicitud por niño o niña y por cada tipo de gasto.