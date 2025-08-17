Detenidas dos personas como presuntos autores de incendios forestales en Ourense
Las detenciones fueron llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Se trata de una mujer de 81 años y un varón de 61
Te puede interesar: Detenido un hombre por el incendio forestal de Oímbra (Ourense)
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha realizado nuevas detenciones durante este domingo en relación a fuegos supuestamente provocados en la provincia de Ourense.
Este equipo del Instituto Armado ha detenido este domingo a una vecina de Ourense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova.
Este fue originado a las 08:58 y extinguido con una superficie quemada de 0,042 hectáreas.
Las diligencias fueron puestas a disposición del juzgado de Celanova.
Asimismo, ha detenido a las 12:30 a un vecino de Petín, de 61 años, como presunto autor de un incendio originado el sábado.
Este fuego se unió a otro declarado el pasado miércoles.
Así, las diligencias fueron trasladadas al juzgado de O Barco de Valdeorras.