Detenidas dos personas como presuntos autores de incendios forestales en Ourense

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha realizado nuevas detenciones durante este domingo en relación a fuegos supuestamente provocados en la provincia de Ourense.

Este equipo del Instituto Armado ha detenido este domingo a una vecina de Ourense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova.

Este fue originado a las 08:58 y extinguido con una superficie quemada de 0,042 hectáreas.

Las diligencias fueron puestas a disposición del juzgado de Celanova.

Asimismo, ha detenido a las 12:30 a un vecino de Petín, de 61 años, como presunto autor de un incendio originado el sábado.

Este fuego se unió a otro declarado el pasado miércoles.

Así, las diligencias fueron trasladadas al juzgado de O Barco de Valdeorras.