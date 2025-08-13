Los tres brigadistas heridos en Oímbra (Ourense), "muy graves" con quemaduras de tercer grado

Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego en Seixalbo. Rosa Veiga - Europa Press

Los tres brigadistas heridos en el incendio de Oímbra permanecen ingresados con pronóstico "muy grave". Todos ellos fueron trasladados a la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras resultar quemados mientras colaboraban en la extinción de un fuego en la provincia ourensana.

El suceso se produjo sobre las 17:00 horas de ayer. Los bomberos heridos pertenecen a la brigada municipal y acudieron como voluntarios a colaborar en las labores de extinción del incendio de Oímbra, donde resultaron heridos de gravedad.

Un joven de 18 años tiene quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo, mientras que los otros dos, de 23 y 25 años respectivamente, tienen afectada el 15% de la superficie corporal. Los tres resultaron intoxicados por inhalación de humo y su pronóstico es muy grave.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló por su parte que los brigadistas heridos en Oímbra evolucionan favorablemente y ha confirmado que un brigadista de la Xunta que también resultó herido este martes, en su caso en un accidente con uno de los vehículos de extinción, "evoluciona favorablemente".

Rueda, además, ha detallado también que los servicios sanitarios atendieron a vecinos de la zona de Oímbra por crisis de ansiedad, quemaduras leves y pequeñas lesiones.

El 112 Galicia ha confirmado que hay más heridos debido a los incendios, que arrasan miles de hectáreas en la comunidad gallega. Así, la central explica que hay tres personas con quemaduras, tres personas con traumatismos, dos personas con problemas respiratorios y cuatro personas atendidas por crisis de ansiedad.

El incendio de Oímbra sigue activo

El incendio forestal de A Granxa, en Oímbra, permanece activo y las llamas ya afectan a más de 200 hectáreas, parte de este terreno ya en el municipio vecino de Monterrei.

El fuego comenzó a las 14:39 horas del martes. Medio Rural señala que para su extinción se movilizaron cinco técnicos, 10 agentes, 14 brigadas, 16 motobombas, dos helicópteros y cuatro aviones.