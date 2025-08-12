Incendios en Galicia, en directo: el fuego en el interior de Galicia continúa avanzando

La situación en el interior de Galicia sigue siendo muy complicada debido al avance descontrolado de los incendios. El fuego en el Macizo Central de Ourense continúa avanzando y en las últimas horas ha obligado a realizar desalojos en viviendas en los municipios ourensanos de Maceda y Chandrexa de Queixa.

El fuego de Chandrexa de Queixa es el peor de todo el verano en Galicia, arrasando una superficie superior a las 3.000 hectáreas, más que todo lo que se ha quemado en Galicia durante 2024.

También están activos los incendios de: Vilardevós, parroquia de Moialde (40 hectáreas) --ya desactivada la Situación 2 en Silva y San Paio--; Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); y Samos, parroquia de Santalla (200 hectáreas).

Por su parte, están estabilizados los fuegos de: Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); Maceda, parroquia de Castro de Escuadro (450 hectáreas); A Estrada, parroquia de Souto (20 hectáreas).

Están controlados los incendios de Monfero, parroquia Queixeiro, que afecta al parque natural de As Fragas do Eume (5 hectáreas), y A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro (150 hectáreas); y en Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas). Está extinguido el fuego de Padrenda, parroquia homónima (41,6 hectáreas).