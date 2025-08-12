Incendios en Galicia, en directo: el fuego en el interior de Galicia continúa avanzando
La situación en el interior de Galicia sigue siendo muy complicada debido al avance descontrolado de los incendios. El fuego en el Macizo Central de Ourense continúa avanzando y en las últimas horas ha obligado a realizar desalojos en viviendas en los municipios ourensanos de Maceda y Chandrexa de Queixa.
El fuego de Chandrexa de Queixa es el peor de todo el verano en Galicia, arrasando una superficie superior a las 3.000 hectáreas, más que todo lo que se ha quemado en Galicia durante 2024.
También están activos los incendios de: Vilardevós, parroquia de Moialde (40 hectáreas) --ya desactivada la Situación 2 en Silva y San Paio--; Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); y Samos, parroquia de Santalla (200 hectáreas).
Por su parte, están estabilizados los fuegos de: Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); Maceda, parroquia de Castro de Escuadro (450 hectáreas); A Estrada, parroquia de Souto (20 hectáreas).
Están controlados los incendios de Monfero, parroquia Queixeiro, que afecta al parque natural de As Fragas do Eume (5 hectáreas), y A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro (150 hectáreas); y en Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas). Está extinguido el fuego de Padrenda, parroquia homónima (41,6 hectáreas).
El pasado domingo por la tarde se declararon dos incendios forestales en la provincia de A Coruña, situados en Monfero, uno de ellos afectaba al parte del Parque Natural de las Fragas do Eume según informaba Medio Rural. Este martes, la consellería indicaba que el incendio se encuentra controlado desde anoche.
Están controlados los incendios de Monfero, parroquia Queixeiro, que afecta al parque natural de As Fragas do Eume (5 hectáreas), y A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro (150 hectáreas); y en Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas). Está extinguido el fuego de Padrenda, parroquia homónima (41,6 hectáreas).
Por su parte, están estabilizados los fuegos de: Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); Maceda, parroquia de Castro de Escuadro (450 hectáreas); A Estrada, parroquia de Souto (20 hectáreas).
Están activos los incendios de: Vilardevós, parroquia de Moialde (40 hectáreas) --ya desactivada la Situación 2 en Silva y San Paio--; Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); y Samos, parroquia de Santalla (200 hectáreas
El incendio en Chandrexa arrasa más de 3.000 hectáreas, más que todo lo que se ha quemado en Galicia durante 2024
Los incendios del verano 2025 en Galicia superan las 4.000 hectáreas quemadas, más que en todo 2024
Los incendios de este verano 2025 en Galicia arrasan hasta este 11 de agosto más de 4.000 hectáreas, una superficie mayor a lo ardido en todo 2024, con 2.644,70 hectáreas quemadas y una de las cifras más pequeñas de las últimas décadas