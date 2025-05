Concepción Pombo se compromete a liderar la CRTVG "con el gallego por bandera"

Este martes la periodista Concepción Pombo ha intervenido en el Parlamento gallego para presentar su candidatura a directora xeral de la CRTVG, ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), tras la reciente ley aprobada para regular los medios públicos gallegos.

La profesional de la comunicación ha reivindicado su "larga" trayectoria para optar a ponerse al frente de la CRTVG, en una nueva etapa "con el gallego y con lo próximo por bandera" en la que "fomentar una relación más emocional con la audiencia", en la cual la ciudadanía sea "partícipe de la producción y difusión" de contenidos.

Pombo ha explicado que entró como becaria en la corporación en 1998 y ahora, 27 años después, opta a "asumir el cargo de mayor responsabilidad" en el ente. Considera que esto manda "un mensaje tremendamente poderoso" porque se "están poniendo en valor la trayectoria y carrera profesional de todos los trabajadores de la empresa".

Esta licenciada en Ciencias da Información por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), propuesta por el grupo mayoritario del PPdeG con el rechazo de la oposición, explica que afronta con "responsabilidad institucional, honda gratitud e ilusión" este reto "enorme", así como "con el compromiso firme de poner al servicio de este proyecto una trayectoria larga en la corporación".

Así, quien será relevo de Alfonso Sánchez Izquierdo defiende que la CRTVG es "clave" para Galicia en un momento de transformación tecnológica y social: "Se nos va a exigir acierto". Compromete "dar cobertura a lo grande y a lo pequeño, a lo mayoritario y a lo nicho, a lo que da audiencia y lo que no".

De tal forma, ha detallado que ha realizado "casi toda" su carrera profesional en la CRTVG, salvo un paréntesis de cuatro años en el gabinete de la Consellería de Emigración y en el sector privado para dirigir un programa para el ente público. Cuenta que ha trabajado "en todas las ediciones de Telexornais", "a pie de micro y teclado de todos los turnos". Desde el año 2017 es directora del área de Información e Documentación.

Retos a afrontar

Entre los retos más inmediatos apunta a la digitalización de la producción de la radio y del archivo, que "impresiona hasta la emoción verlo directamente", la "memoria audiovisual del país". Llama la atención sobre la necesidad de digitalizar el archivo entre 1985 y 2000 al estar próximo a degradarse este material registrado.

Concepción Pombo incide en "reforzar la marca G", "un paraguas de servicios audiovisuales". Y es que el cambio de la CRTVG a la denominación de CSAG "puede dar vértigo al resultar traumático", pero cree que: "No lo será porque nuestra gran marca es la G de Galega",

Otro punto que observa como "esencial" es el de la alfabetización digital, puesto que hay sectores de la población vulnerables que necesitan medidas específicas "para no quedar aislados". También aboga por potenciar alianzas con las universidades gallegas y centros de investigación, además de una conexión con la diáspora y la lusofonía.

Paralelamente, ha puesto en valor un saneamiento económico "exitoso", además de avanzar en aspectos como la ultradefinición y en integrar la inteligencia artificial.

Respecto a las audiencias, lamenta que el gallego es una lengua que "aún hoy está penalizada por los algoritmos" y pide una medición que "sea precisa", no solo con audímetros tradicionales, sino con una "fusión" con los datos digitales.

Acusaciones de la oposición

Por su parte, Olalla Rodil (BNG) ha rechazado la candidatura de Pombo porque la considera "responsable de desaparición del pluralismo en medios públicos de este país". Acusa a la directora del área de Información de "representar la continuidad de una de las etapas más nefastas" de la corporación y llevarla a "mínimos históricos de audiencia".

Recrimina que la candidata a directora xeral lleva ocho años dirigiendo informativos en un periodo en el que "hicieron" de la CRTVG "el aparato de propaganda del PP", "una deriva" sobre la que ve "dificultad" encontrar algo "similar". De tal forma, ha recordado los Venres Negros para denunciar manipulación y represalias a trabajadores. "No podemos avalar a quien es parte de la trayectoria de esta etapa", ha espetado Rodil a Pombo.

En esta línea, Silvia Longueira (PSdeG) ha expresado que su grupo no la apoya porque "nunca" se quiso escuchar a la oposición para esta elección en un "sistema pervertido", y el PP optó por la candidata "más radical posible".

"Queremos querer 'a galega', cómo no vamos querer la marca, pero 'a galega' no nos quiere a nosotros", se ha quejado la diputada socialista. Y es que censura que la ley que rige a la futura CSGA se aprueba "de espaldas" al sector audiovisual y al Colexio de Xornalistas, además de alertar de que el archivo audiovisual "está sesgado" al no cubrirse actos "a no ser que vaya el señor Rueda".

Por último, Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha dicho "no compartir" la visión de televisión pública de la candidata, además de pedirle que "no continúe" con lo que considera un "sesgo" de parcialidad en la información política. "Que me dé también cobertura a nuestro grupo". ha demandado.