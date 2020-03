El primer eléctrico de Mazda llega a España: un SUV compacto y práctico de 35.000 €

El polémico MX-30, el primer coche eléctrico de Mazda, por fin llegará al mercado europeo y las reservas han dado comienzo en España. Pero, ¿es este el SUV eléctrico que estabas esperando?

Es difícil decirlo, porque el MX-30 es especial por muchas razones, y que sea eléctrico es la menor de ellas. Recordemos que Mazda es uno de los grandes defensores de continuar usando motores de combustión, con el desarrollo de nuevas tecnologías Skyactiv que reducen los consumos y las emisiones.

Cabe preguntarse entonces qué hace el fabricante japonés presentando un SUV eléctrico tan atractivo a simple vista. Una de las razones es legal: para cumplir con los niveles de emisiones requeridos por la Unión Europea, los fabricantes se están viendo obligados a lanzar ya sus primeros eléctricos.

El primer eléctrico de Mazda

Pero eso no significa que Mazda no crea en los eléctricos, o que el MX-30 sea un simple modelo "para cumplir". Si fuese así, no presumiría de un diseño y unas elecciones tan interesantes; por ejemplo, las puertas traseras de tipo "suicida".

En efecto, las puertas de atrás del MX-30 se abren al revés de lo habitual, como un Rolls Royce; aunque en este caso el objetivo no es demostrar el lujo, sino facilitar la entrada y la salida en las plazas traseras. Y es que este es un SUV compacto, un segmento muy popular pero que suele tener la desventaja de unas plazas traseras que dejan algo que desear.

El efecto de las puertas suicidas traseras se nota especialmente en el MX-30 Mazda

El MX-30 puede ser el más práctico comparado con sus rivales sólo por este detalle, manteniendo un estilo muy atractivo; realmente parece una versión futurista del CX-30 de la misma marca.

Donde también destacará el MX-30 será en tecnología. Aunque en el interior sigue la filosofía de Mazda, y la pantalla de infoentretenimiento es relativamente pequeña y alejada para evitar distracciones, es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, y cuenta con proyector en el parabrisas para ver la información más básica. En cuanto a seguridad, el MX-30 viene cargado con control de crucero adaptativo por radar, además de frenada de emergencia automática y control de ángulo muerto.

¿Por qué tan poca autonomía?

Como vemos, el MX-30 está muy avanzado, pero hay un aspecto en el que cojea especialmente; y lo más chocante es que es aposta. La autonomía del MX-30 es de sólo 200 kilómetros gracias a sus baterías de 35,5 kWh. Es muy poco, se mire como se mire; por comparar el Fiat 500 eléctrico anunciado esta semana, un coche mucho más pequeño, tiene una autonomía de 320 km.

Mazda MX-30 Mazda

¿A qué está jugando Mazda? Según la compañía japonesa, todo tiene una explicación: en realidad, lo hacen por el medio ambiente. La postura de Mazda es que la producción de baterías también contamina, y que de nada sirve pasarse al coche eléctrico si, al final de su vida útil, acabamos contaminando más que si hubiéramos conducido un coche diésel.

Este es uno de los motivos por los que sigue apostando por los motores de combustión. Según sus cálculos, los 35,5 kWh que tiene el MX-30 es el límite; si instalase más capacidad, la huella de carbono del coche sería superior a lo aceptable. Es un punto de vista que ha levantado cierta polémica, especialmente porque todo depende de detalles como el uso que le damos al coche.

Vídeo presentación del Mazda MX-30

Sea como sea, es una apuesta diferente, eso seguro. Mazda cree que los 200 km de autonomía serán suficientes, especialmente porque tardaremos sólo cuatro horas y media en recargar completamente las baterías con una conexión de 22 kW. Por lo tanto, para un uso normal en ciudad puede ser suficiente y no una molestia.

Será interesante ver cómo reacciona el mercado español a este lanzamiento; especialmente teniendo en cuenta el precio. Mazda se ha superado a si misma, y el precio final ha resultado ser inferior a lo que se esperaba. El Mazda MX-30 será lanzado primero con la "1st Edition", con acabados exclusivos, por un precio de 34.590 €; muy competitivo teniendo en cuenta el tipo de coche. Ya se puede reservar en la página oficial.