Spotify, caído en España: imposible escuchar música en streaming

¿Notas a Spotify caído en España? No eres solo tú. La aplicación de streaming ha dejado de funcionar correctamente alrededor de las 9 de la mañana hora peninsular española. Numerosos reportes provienen de Europa principalmente, con el servicio siendo inutilizable en España.

Si bien es posible abrir la aplicación, no se puede reproducir música en streaming, pero sí si se tienen guardadas las canciones de forma local. Ni la aplicación móvil ni la de escritorio para Windows y Mac son capaces de funcionar correctamente.

Este es el error más generalizado; otros usuarios se quejan de que no pueden iniciar sesión y la web principal de la compañía está dando algunos problemas de lentitud. Esta caída se une a la que sufrimos esta misma semana en España por parte de Google, que dejó inutilizados sus sistemas 40 minutos.

Spotify caído en España

Mapa de Spotify Downdetector Omicrono

Tal y como vemos en Downdetector, además de España prácticamente toda Europa está afectada por la caída. El error es el mismo; una vez entramos a Spotify, la aplicación es incapaz de conectar con los servidores y no puede reproducir música vía Internet. En nuestras pruebas hemos podido confirmar este hecho desde OMICRONO.

Si por otro lado el usuario tiene la música guardada de forma local gracias a Spotify Premium, entonces no se verá afectado por la caída, ya que los archivos locales no han sufrido este problema. Sin embargo, no podremos añadir nuevas canciones a nuestra lista de favoritos y no podremos escuchar más que las que tengamos guardadas.

El problema ha tenido lugar sobre las 9 de la mañana hora peninsular española, pero no ha sido hasta unos minutos más tarde que se ha empezado a extender a otros usuarios. Por ahora se desconoce el motivo de la caída, aunque todo apunta a un problema en los servidores de la aplicación.

¿Qué puedo hacer?

Como ya es usual en estos casos, lo mejor que podemos hacer es tener paciencia. Afortunadamente, esta no parece una caída especialmente grave, por lo que Spotify debería poder solucionarlo en las próximas horas o minutos. Si eres usuario de Spotify Premium y tienes tus canciones guardadas, podrás usar la aplicación para escucharlas.

Actualización: parece que el servicio se está restableciendo poco a poco para un número indeterminado de usuarios. La caída parece haber sido puntual, aunque no está confirmado si el servicio ha sido restablecido por completo. Las aplicaciones vuelven a ser capaces de reproducir música en streaming, pero su funcionamiento es algo lento y tardan en cargar.