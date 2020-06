Las historias de Instagram se duplican: pronto tendrán 2 filas

Las historias de Instagram son sin duda la parte más interesante de la red social de Facebook. Admitámoslo, muchos solo entramos en la app para ver qué tienen que decir nuestros amigos en sus Stories. Y no es nada malo, ya que la propia Facebook sabe que esto es así, y por ello quiere "regalarnos" una mejora para las historias: historias mejor agrupadas.

Si has tenido mucha suerte, te habrás levantado con una fila doble de historias en Instagram. Usualmente vemos una fila deslizante en la parte superior que nos indica quién ha posteado historia o, en su defecto, cuáles nos quedan por ver. Ahora, Instagram está probando una función para que estas aparezcan dobles.

Esta es una función que se está probando en determinados usuarios, y desde OMICRONO hemos tenido la suerte de poder acceder a ella. Os contamos los detalles de la nueva función que llegará a nuestras apps de Instagram.

Más historias de Instagram juntas

Doble barra de Stories. Pedro Moya Omicrono

Instagram ya ha confirmado que el hecho de que algunos usuarios estén viendo esta característica se debe a una prueba sobre un limitado número de usuarios. No se sabe cuán amplia está siendo la aceptación ni en qué regiones se está haciendo, pero dado que a nosotros nos ha salido la opción, podemos suponer que algunos usuarios son residentes en España.

abusing Instagram’s potential multi-row Stories redesign lmao pic.twitter.com/eAUYRzbnRi — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 4, 2020

Ya en su día Jane Manchung Wong, especialista en aplicaciones y en descubrir funciones secretas de las mismas, advirtió sobre esto e incluso hizo bromas al respecto. Por el mes de abril no había apenas usuarios que tuvieran acceso a esta ventaja, ya que ha sido ahora cuando se está activando para algunos pocos afortunados.

Por supuesto esto es una prueba para comprobar si realmente es una buena idea, por lo que es posible que esta nueva disposición de las Stories de Instagram no llegue a la aplicación, al menos así.

Doble fila y páginas

Las historias de Instagram pasan de estar ordenadas en una fila a 2, y las veremos en grupos de 8. Si deslizamos a la derecha veremos un nuevo grupo de historias de Instagram. Dependiendo de a cuantas personas sigamos en Instagram veremos más o menos grupos de historias.

El funcionamiento de las mismas no se verá en absoluto afectado. El cambio será puramente estético, y el único punto en el que modifica la forma en la que vemos las historias es a nivel de interfaz, ocupando un lugar algo más predominante en el feed de nuestra app.

No se sabe si Instagram permitirá a sus usuarios escoger una u otra opción, ya que este cambio gustará a muchos y no será del agrado de otros tantos. Sea como fuere, que Facebook esté probando dicha característica determina que no pasará mucho tiempo hasta que la veamos activa.