Coronavirus: ¿Puedo salir de casa? La página que te resuelve todas las dudas

Para buena parte de nuestros lectores, es la primera vez que nos enfrentamos a un enemigo como el coronavirus. Eso significa que hay muchas cosas que no sabemos, muchas costumbres que debemos cambiar, y muchas cuestiones a tener en cuenta.

Las búsquedas sobre cómo protegerse contra el coronavirus se disparan estos días, y aún quedan dudas sobre cómo debemos reaccionar; Internet es un gran sitio de recursos en estos casos.

Por ejemplo, pongamos que tienes la duda de si puedes salir de casa o no. Es algo comprensible, ya que has oído hablar de cuarentena, pero, ¿y si tienes una cita con tu media naranja? ¿y si se te olvidó comprar el último número de tu revista favorita? ¿y si tu Instagram tiene pocas fotos de atardeceres y el de hoy precisamente tiene buena pinta?

¿Se puede salir de casa?

¿Qué haces en todos esos casos? Afortunadamente, hay una página que resolverá tus preguntas. Se llama, de manera apropiada, puedosalirdecasa.es y tiene la respuesta que estabas buscando, que recogemos en la captura de pantalla a continuación:

Captura de pantalla de la web "Puedo salir de casa"

No.

No.

No salgas.

Es posible que no hayamos sido lo suficientemente claros. No deberías salir. El estado de alarma en España recoge sólo estas excepciones:

Adquisición de alimentos.

Asistencia a centros sanitarios.

Desplazamiento al lugar de trabajo.

Retorno al lugar de residencia

Asistencia y ciudado de mayores, menores y personas dependientes o con discapacidad

Desplazamiento a entidades financieras.

Por causa de fuerza mayor o de necesidad.

Actividades individuales análogas a las anteriores, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o con otra causa justificada.

Ya está. Si no encuentras tu razón en la lista, no salgas. E incluso si lo está, piénsalo muy bien antes. Puede que no sea tan necesario como crees.

¿Se ha cancelado ya tu evento?

Claro, que puede que pienses que no tienes más remedio que salir. Por ejemplo, para un evento. En el sector tecnológico, dentro de nada entraremos en la época fuerte de presentaciones, y es posible que quieras acudir a alguna.

Captura de pantalla de la página "¿Se ha cancelado ya?"

En ese caso, esta página, isitcanceledyet.com, te ayudará a saber si tu evento preferido ha sido cancelado; está en inglés, pero se entiende. En la lista ya están el WWDC de Apple, la temporada de la NBA, el Google I/O, el E3, Google Reader (perdón, estoy llorando), y muchos más. Puede que te sorprenda ver algunos eventos que no han sido cancelados aún, aunque parece cuestión de tiempo.

En resumidas cuentas, no, la situación aún no ha terminado. Dependiendo de como lo mires, puede que ni siquiera haya empezado. El caso es que deberías quedarte en casa, ya sea teletrabajando o buscando cosas que hacer, como ponerte al día con esa serie que tenías pendiente.