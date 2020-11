Esta carcasa convierte el iPhone 11 en un iPhone 12, es tan ridículo como suena

Ya está disponible en España la nueva generación de teléfonos móviles iPhone de Apple; el iPhone 12 es el modelo que ahora todo el mundo quiere, al suponer un salto importante respecto al iPhone 11.

Por otra parte, encontrar el iPhone 11 barato es más fácil que nunca; no solo Apple ha rebajado el precio en su tienda, sino que ya estamos viendo ofertas muy interesantes. Y siempre nos queda el mercado de segunda mano, de gente que ya ha dado el salto.

El iPhone 11 sigue siendo un móvil excepcional, así que realmente no es obligatorio cambiar al 12 ni mucho menos; pero la envidia de los que han podido comprarlo ya es grande.

iPhone 11 "convertido" en iPhone 12

¿Y qué es lo que genera la envidia? Pues maneras de saciarla sin tener que rascarnos los bolsillos; esa es la lógica de productos como la carcasa que "convierte" cualquier iPhone 11 en un iPhone 12 (las comillas son importantes).

Hay que aclarar que esto no es una funda, sino una carcasa trasera; para instalarla es necesario quitar la carcasa del móvil que estemos usando y poner la nueva, algo para lo que hacen falta herramientas concretas e invalida la garantía. Por lo tanto, no es algo que recomendemos en ningún caso.

La carcasa se parece a la de un iPhone 12 Sina Weibo

La ventaja de que no sea una funda es que después de la instalación, realmente parecerá que hemos comprado un iPhone 12, ya que cambia completamente su aspecto exterior.

Pparentemente, fue lanzada al día siguiente de la presentación oficial del iPhone 12, por lo que el diseño seguramente esté basado en las filtraciones y no sea idéntico al modelo real; pero las imágenes publicadas en redes sociales indican que se parece bastante.

El cambio más notable está en los bordes. Con el iPhone 12, Apple ha vuelto a los bordes planos de modelos clásicos de la compañía, abandonando los bordes redondeados del iPhone 12; a simple vista, es la manera más fácil de distinguir entre una generación y otra.

Además, esta carcasa es una manera de disfrutar de los nuevos colores introducidos por Apple, como el nuevo verde; aunque también podemos elegir el color lila, que Apple no ofrece en esta generación.

Con sacrificios

Los únicos cambios que trae esta carcasa son estéticos, y encima, sólo en la trasera y el lateral del dispositivo por lo que no ganamos la nueva pantalla con bordes reducidos, por ejemplo. Pero eso puede ser suficiente para mucha gente.

Instalar esta carcasa supone modificar nuestro iPhone 11 Sina Weibo

Muchos de nuestros lectores no querrán usar una modificación como esta en su vida, pero en China, parece haber tenido un éxito relativo; usuarios de la red social Weibo afirman que la funda les permitirá no tener que cambiar de dispositivo, tal vez como una manera de convencerse a si mismos de que no es necesario. Si lo único que te interesa del iPhone 12 es su apariencia, y no te importan los detalles técnicos, es una opción atractiva por sólo 350 yuanes (unos 45 euros).

Sin embargo, usar esta funda no es tan bonito como suena, porque también supone que perderás al menos una de las cámaras de tu iPhone 11; y es que la posición de las lentes traseras no es la misma que en el iPhone 12, por lo que no encaja perfectamente.

La funda ha sido descubierta primero por la página surcoreana Insight, y por el momento, sólo está disponible en China, aunque imaginamos que aparecerá pronto en tiendas de importación; ni que decir tiene que existe sólo gracias a la laxa aplicación de la ley en el país en lo que respecta al copyright.