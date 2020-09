El colchón de Xiaomi puede personalizarse para aliviar el dolor de espalda

Si por algo Xiaomi es tan querida en España no es solo por la relación calidad-precio de sus productos, sino por su alocado catálogo. Desde hula-hoop hasta bicicletas estáticas, el catálogo de Xiaomi contiene un porfolio prácticamente ilimitado. Ahora vuelve a la carga esta vez con un colchón. Y no, no es uno cualquiera.

Siempre que Xiaomi presenta un producto no se limita a presentarlo como uno más estampándole su logo. Siempre dota a estos 'dispositivos' de algún toque diferenciador, más allá de su precio irrisorio. Este colchón no iba a ser menos, y en esta ocasión es modular.

Puesto a la venta en Youpin, la plataforma de micromecenazgo de Xiaomi, el colchón tiene capacidad modular interna. Es decir, podremos combinar módulos internos para, por ejemplo, aliviar el dolor de espalda que pueda aquejarnos.

Así es el colchón de Xiaomi

Colchón de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Como muchos otros productos de la firma, este colchón no ha sido fabricado por la propia Xiaomi sino que se ha encargado a una empresa externa. En este caso, ha sido SLEEMON la encargada, con un tamaño de 200x180 centímetros. La estructura está fabricada en acero inoxidable y el recubrimiento es de látex.

Sobre el papel no deja de ser como cualquier colchón. Pero si lo abrimos, veremos una serie de módulos separados bajo un conjunto de cremalleras. Podremos colocar estos módulos dependiendo de nuestros gustos, para conseguir diferentes niveles de comodidad.

Concretamente, el colchón incluye un total de 10 módulos que podremos intercambiar libremente de lugar. La idea detrás de este curioso diseño es que gracias a él podremos adaptar el colchón a nuestra propia autonomía, orientando las zonas más rígidas o más blandas a los lugares de nuestro cuerpo que así lo necesiten.

En la app de Xiaomi podremos ver las combinaciones de estos módulos, los cuales están clasificados dependiendo de las afecciones que busquen curar, como el dolor de espalda. De hecho, la app nos guiará para modificar los módulos en función del problema corporal que tengamos.

Precio y disponibilidad

El colchón de Xiaomi por ahora se queda en China. Xiaomi Omicrono

El gran problema de este colchón es que por ahora se queda en China. Difícilmente verá la luz fuera de dichas fronteras, dado que hablamos de un colchón de amplia envergadura y por lo tanto será complicado que un distribuidor lo importe desde ahí. En la web Youpin el colchón tiene un coste convertido de 500 euros, el cual es bastante bajo si tenemos en cuenta que hablamos de un colchón.

No obstante, si esta clase de productos domóticos se populariza más en Occidente, no es descartable que Xiaomi decida traer a España y a otros países del mundo tanto este colchón como muchos otros dispositivos que suelen quedarse en China.