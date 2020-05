Huawei Watch GT 2e: un reloj de gran batería pero con alguna ausencia

Es cierto: no es la mejor idea del mundo comprarse un smartwatch dedicado al deporte en tiempos de cuarentena. La situación en la que estamos actualmente nos impide salir más allá de una serie de horas al día, pero estas pueden ser muy productivas si así nos lo proponemos. Y el Huawei Watch GT 2e va a intentar ayudarnos.

Huawei no se rinde pese a su estado actual con el veto de los Estados Unidos, y ahora vuelve a intentar asaltar el terreno de los smartwatches con esta propuesta, la cuál llega con serias ventajas bajo el brazo. Una de esas es su apasionante batería, que promete hasta 14 días de uso.

Pero no es lo único que nos tiene que decir; materiales de construcción al a altura, una pantalla vibrante y un buen rendimiento. No nos podemos olvidar de algunas de sus carencias, porque las tiene. Y quizás el mayor problema que tiene este reloj es que vas a estar ciertamente limitado.

Elegante y deportivo

Huawei Watch GT 2e Manuel Fernández Omicrono

Pese al precio (159 €) de este reloj, Huawei no ha escatimado en absoluto en el apartado del diseño. Estamos ante un reloj que sabe hibridar a la perfección el concepto del deporte con el de la elegancia. El diseño de este reloj es más deportivo que el de su generación anterior, pero sin renunciar a su elegancia. Es sobrio, está bien diseñado y quedará a la perfección en cualquier muñeca.

Este es un punto que nos ha gustado especialmente, ya que a nivel personal no soy amante de los diseños deportivos. Me gusta llevar mi reloj cuando no necesito hacer deporte, y esa clase de diseños desentonan demasiado con mi vestimenta. Tanto si llevas traje de gala como si te enfundas tus mejores mallas, el Huawei Watch GT 2e sabrá encajar en tu muñeca perfectamente.

Las dimensiones están muy conseguidas. El cuerpo es metálico, y pesa solo 43 gramos. El diámetro es de 10.8 milímetros, el cuál también es perfecto, ya que no es ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Tendremos 2 botones laterales con los que podremos interactuar hechos de metal y en la parte frontal nos encontraremos con una esfera que además tendrá un minutero integrado. Por cierto, la esfera tiene un diámetro de 46 milímetros.

El minutero de la esfera nos ha gustado. Manuel Fernández Omicrono

Todo el reloj rezuma calidad, incluso en los botones. El cristal de la pantalla se nota muy pulido, no nos encontramos con imperfecciones de ningún tipo e incluso la parte inferior, que guarda toda la tecnología de trackeo también está perfectamente rematada. Desde luego, el Huawei Watch GT 2e parece y se siente más caro de lo que realmente es.

Los 2 botones laterales también nos han gustado;. Están hechos en metal, se presionan bien y aunque para mi gusto sobresalen un poco, son perfectamente inconfundibles. El botón superior es para despertar al reloj y el inferior se podrá mapear para añadir la función que queramos.

Un detalle importante es que las correas son totalmente intercambiables. En nuestro caso hemos probado una de TPU negra, que nos ha sorprendido de lo agradable que es y lo pulida que está. Se nota que es de buena calidad, y el mecanismo que usa el reloj para engancharlas es el típico cierre de hebilla con 2 agarres de silicona.

Las perforaciones nos permiten adaptar el reloj a cualquier tipo de muñeca, aunque esto dependerá más de la muñeca que se atreva a albergar esos 46 milímetros de esfera. La correa, por otra parte, está integrada en el mismo cuerpo, lo que evitará que haya separaciones indeseadas entee ambas partes. Al ser extraíbles, podremos limpiar las correas si así lo necesitamos, un buen punto por parte de Huawei.

AMOLED y sobresaliente

Manuel Fernández Omicrono

Puede parecer una obviedad, pero la pantalla es bastante importante en esta clase de dispositivos. Más especialmente en los dedicados al deporte, ya que es imprescindible que tenga una buena visualización y un correcto visionado de los datos que en ella se muestran. Tranquilos, amigos y amigas: el Huawei Watch GT 2e aprueba esta categoría con nota.

El panel es AMOLED y tiene capacidad táctil, y tiene un tamaño concreto de 1.39 pulgadas. La resolución, tema no menor, es de 454 x 454 píxeles, más que suficiente para los estándares actuales. En resumen, la pantalla ha demostrado tener el corte de calidad al que estamos acostumbrados con Huawei, aunque es cierto que hay ciertos detalles a tener en cuenta.

La pantalla, en general, es de muy buena calidad. El brillo es suficiente, ya que no hemos echado en falta ese puntito de luminosidad como ha pasado con otros relojes, y la nitidez y detalle de los elementos en pantalla también nos ha parecido más que acertada. No obstante, no es perfecta.

Manuel Fernández Omicrono

Para empezar, la pantalla tiene bastantes reflejos. No es algo que arruine la experiencia por completo, pero si la luz da directamente sobre la pantalla, difícilmente veremos nada (aunque es harto común). Además, el brillo automático no está muy bien calibrado; es lento, tarda en reaccionar y es más sencillo simplemente ajustarlo a nuestro gusto o dejarlo al tope si salimos a correr con él muchas veces.

El mayor problema de esta pantalla está en su tratamiento oleofóbico; las huellas se marcan muchísimo, así como la limpieza. En más de una ocasión hemos tenido que tirar de un paño para limpiar los restos de grasa y las huellas que han quedado después de un par de toques en la pantalla. De nuevo, no es algo que "mate" a la pantalla, pero no podíamos dejarlo pasar por alto.

También disfrutamos de un modo "Always on Display", es decir, un modo ambiente que muestra las notificaciones y datos relevantes. Cuando lo activamos, el reloj nos advirte que esto reducirá la vida útil de la batería. Dada que la batería es sin duda el punto álgido de este smartwatch, recomendamos activarlo. Eso sí, tendréis que activarla en los ajustes.

Hay problemas en el software

El software nos ha dejado un poco fríos. Manuel Fernández Omicrono

Hay poco que reprocharle a este Huawei Watch GT 2e, desde luego. Pero entramos en el punto que menos nos ha gustado del dispositivo: Lite OS, el sistema operativo que da vida a este reloj. En lo que a rendimiento y funcionamiento se refiere, no tenemos problemas, ya que entra dentro de lo esperable si hablamos de un smartwatch.

El problema lo tenemos en otros apartados, como la usabilidad para el usuario y la orientación del sistema operativo. Como es lógico pensar, el sistema tiene un claro hincapié en el deporte, con multitud de opciones y demás que iremos desgranando a lo largo de todo este análisis.

El primer "pero" importante nos lo encontramos con las apps. No podemos instalar apps externas; solo podemos usar las apps instaladas dentro del propio sistema operativo, ya que no podemos usar apps de Google Play. Hay muchas apps dentro del reloj que podemos usar, como una del tiempo o una brújula, pero es importante acotar este hecho.

La gran mayoría de funciones que nos encontramos son destinadas al deporte; los iconos nos permitirán iniciar sesiones de ejercicio, registrarlas y acceder a la plétora de funciones y ejercicios disponibles. De hecho, el sistema está específicamente pensado para que, llegada la hora de tener que iniciar un ejercicio, nos lleve 2 pulsaciones como mucho.

No podremos instalar apps de terceros. Manuel Fernández Omicrono

Tampoco podremos responder a notificaciones ni a llamadas. Sí podremos recibirlas; es decir, si recibimos una notificación en el smartphone, el Huawei Watch GT 2e nos permitirá verla, pero no responder. En el caso de las llamadas solo podremos rechazarlas, por lo que si queremos atenderlas tendremos que ir a nuestro móvil y responder. Y sí, hemos echado en falta algún método de respuesta, ya sea mediante un teclado o mediante respuestas rápidas.

Tampoco disponemos de WiFi ni NFC. El WiFi puede ser razonable, pero la falta de NFC nos impide pagar con el reloj. Es razonable por la parte de Huawei, ya que Huawei Pay no está en España y no podemos instalar Google Pay, pero si eres de esos usuarios que pagan con el reloj, sin duda te verás limitado.

Antes de empezar a desgranar sus funciones, debemos indicar que para hacer uso del dispositivo tenemos que usar la app Huawei Salud, lo cuál implica un problema bastante serio que revisaremos en un futuro apartado más en detenimiento.

Muchas funciones, eso sí

Las funciones de este reloj sí nos han gustado. Manuel Fernández Omicrono

Antes de nada, repasemos qué características tiene bajo el capó este Huawei Watch GT 2e:

Sensores: Acelerómetro, magnetómetro, giroscopio, sensor óptico para medición del ritmo cardíaco, barómetro y medidor de luz ambiental y barómetro.

Resistencia al agua hasta 5 ATM

Este reloj de Huawei tuvo una presentación bastante importante, con especial hincapié en sus funciones. Presumió de tener más de 100 tipos de deporte, lo cual es verdad. El reloj está lleno de deportes y tiene una plétora de modos de ejercicios tanto destinados a esta clase de deportes como ejercicios no catalogados como tal.

Es incluso mareante; todas estas funciones están divididas en subcategorías para ver todos los ejercicios a nuestra disposición, así como el estado y los rejistros de los mismos. También tendremos la capacidad de medir nuestra frecuencia cardíaca, con su propio apartado.

Nos ha llamado la atención que Huawei haya incluido algunos deportes menos "mayoritarios", como el barco-dragón, el parkour, la escalada en roca o incluso el volar cometas. Si eres triatleta o simplemente te gusta hacer deporte más "calmado" como caminar o nadar también encontrarás tu tipo de ejercicio. No faltan los clásicos, como el andar, el caminar al aire libre, etcétera.

Más de 100 deportes para todos los públicos. Manuel Fernández Omicrono

Si iniciamos una sesión, el reloj se valdrá del sensor SpO2, el GPS integrado en el dispositivo y el sensor de ritmo cardíaco. El reloj registrará la ruta sin tener que llevar el móvil encima y el sensor de ritmo cardíaco se apoyará en 2 emisores LED (que podremos ver titilar a primera vista) además de en otros 2 sensores de lectura para leer nuestras pulsaciones.

Los informs del Huawei Watch GT 2e son completos y nos detallan muy bien qué hemos hecho. Como ya hemos mencionado en el apartado del diseño, el reloj no se hace incómodo y es bastante ligero y agradable de llevar, lo que aumenta esta sensación de satisfacción. Huawei, sin duda, ha rematado el foco de este reloj, que es el deporte.

Otra función bastante buena es TruSleep, con la que podremos monitorizar el sueño (de nuevo, algo ideal ya que este reloj no es en absoluto incómodo). Según Huawei, esta función extrapolaría el ritmo normal de los senos nasales y las señalres respiratorias desde los datos de frecuencia cardíaca para analizar nuestro sueño. Se traduce en un informe completo para saber la hora a la que dormimos, nos levantamos, el tiempo de sueño ligero, profundo, REM y demás para obtener una puntuación sobre 100.

14 días de autonomía

Una batería espléndida. Manuel Fernández Omicrono

Lo cierto es que el Huawei Watch GT 2e puede presumir de muchas cosas, pero de lo que más puede presumir es de batería. Huawei ya prometió 14 días de autonomía con la anterior generación, y esta vez se ha cumplido. Con el smartphone recibiendo notificaciones todo el día, con monitorización dejercicio casi diario y sin monitorizar el sueño nos ha durado activo unos 12 días, con el modo ambiente activado.

Lógicamente, cuantas más cosas activemos en el reloj o cuantas más sesiones hagamos menos durará, pero la batería no será un problema ni para el más exigente deportista. Salvo que seas un deportista verdaderamente extremo, ningún usuario que quiera exprimir este reloj se verá falto de "jugo" ni aunque le de mucho uso.

Se cargará mediante una base de carga, y bastante rápido; alrededor de una hora para cargarlo al tope. Destaca el puerto USB-C de la base; la gran mayoría de bases de otros relojes usan micro-USB y a la mínima que tengas un cable USB de un smartphone medianamente nuevo podrás cargarlo sin problemas.

Una advertencia para los usuarios

Ha habido un problema con el dispositivo. Manuel Fernández Omicrono

En una situación normal, acabaríamos este análisis haciendo una reflexión, pero no podemos irnos sin advertiros de un problema. Como sabéis, Huawei está vetada por Estados Unidos, y eso le impide comerciar de ninguna forma con empresas estadounidenses. De ahí que no podamos instalar aplicaciones de Google Play.

Esto tiene una consecuencia, y es que para que el reloj funcione necesitaremos los Huawei Mobile Services. Si tienes un dispositivo Huawei, no te preocupes; podrás configurar el dispositivo en un santiamén, ya que precisa de la app de Salud integrada en el sistema. Pero si por el contrario no tienes un smartphone Huawei, tendrás algunos problemas (salvo si tienes iPhone).

En el caso de Android, si tienes un dispositivo sin los Huawei Mobile Services, tendrás que descargarlos obligatoriamente desde aquí. Además, tendrás que descargar su tienda, la App Gallery, y tenerla instalada. Solo así la app de Salud nos permitirá usar el reloj.

Si eres un usuario con algunos conocimientos de tecnología, no tendrás mayor problema en descargar estos APKs y poner a correr tu Huawei Watch GT 2e. No obstante, si no eres uno de esos usuarios, te aconsejamos recibir asistencia de una persona con dichos conocimientos ya que el proceso de "enlace" de este reloj puede ser más turbio de lo normal.

Su configuración no es en absoluto 'user-friendly'. Manuel Fernández Omicrono

Además, nos ha llamado poderosamente la atención la multitud de permisos que necesitan tanto la App Gallery de Huawei como sus Huawei Mobile Services. Es lógico, necesitan funcionar en el sistema, pero puede que algunos usuarios se echen atrás cuando vean el "percal" que tienen que montar para hacer uso de este reloj.

Luces y sombras en un gran reloj

Al final del día sigue siendo un buen reloj. Manuel Fernández Omicrono

El Huawei Watch GT 2e no es ni mucho menos un reloj exento de problemas, pero no tiene los suficientes como para tacharlo de dispositivo inútil. Todo lo contrario; nos encontramos ante una gran alternativa si buscamos un smartwatch dedicado al deporte por menos de 200 euros.

Porque su precio ayuda mucho a mitigar sus sombras. Se puede encontrar en la tienda de Huawei por unos 159 euros, un precio la mar de jugoso y que se puede encontrar incluso por menos en tiendas como Amazon. Se nos ocurren opciones igual de completas en un rango de precios por debajo de los 200 euros.

Huawei Watch GT 2e. Manuel Fernández Omicrono

Puede que no sea el smartwatch perfecto, pero cualquier usuario que esté buscando un reloj deportivo no se verá defraudado. Su buenísima pantalla AMOLED, su gran construcción y su excelente batería consiguen que este reloj sea, a pesar de sus problemas, una buena compra. Sobre todo si eres capaz de lidiar con estos pequeños detalles que lo hacen estar lejos de ser un reloj ideal para todo el mundo.