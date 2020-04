Huawei plantará cara a Tesla lanzando sus propios supercargadores

Aunque Huawei esté dañada por el veto de Estados Unidos, la firma no deja de trabajar en innovar allá donde puede. Muchas veces atacando frontalmente productos de la competencia, y en este caso va a por uno de los grandes: Tesla. No, no van a lanzar un coche, sino un módulo de carga rápida DC para infraestructuras de carga destinadas a coches eléctricos.

La solución se llamaría 'Huawei HiCharger', y se lanzaría con colaboración directa entre Huawei y varias marcas chinas, como State Grid Charge, China Southern Power Grid Electric Vehicle, etcétera. Recordemos que Huawei tiene prohibida tratar con empresas estadounidenses.

El principal componente de la solución de carga es un módulo de carga rápida CC que según Autonews presenta una alta densidad de potencia y eficiencia sin presentar demasiado ruido, al menos sobre el papel.

El supercargador de Huawei

Cargadores de Tesla.

Según los informes, el lanzamiento de este Huawei HiCharger tendría lugar el día 24 de abril, y su tasa de fallo sería de alrededor del 0.6%, muy por debajo del nivel industrial que mueven este tipo de soluciones, oscilando entre el 3 y 5%. Esta confiabilidad puede ahorrar gastos de mantenimiento para este tipo de estaciones así como sus operadores y manufacturadores.

Huawei, pese a tener el veto sobre sus espaldas, se dispone a atacar el mercado de carga de coches eléctricos con esta solución, que de nuevo, está respaldada principalmente por empresas chinas. De hecho, Huawei no ha escondido su ambición por ser un proveeedor de partes importantes para coches que cuenten con conexiones ICV. Los planes de lanzar un hipotético "coche de Huawei" no están siquiera sobre la mesa.

Este es un nuevo paso de la división de negocios referentes a vehículos, que trabajan con conducción inteligente, conectividad, electrificación, servicios en la nube, etcétera. Este no es el primer "piquito" de Huawei dentro de este mercado; en su Conferencia de Desarrolladores que tuvo lugar en agosto de 2019, la firma lanzó un sistema de interacción inteligente con el coche llamado HiCar, para que los usuarios controlaran sus coches a través de un smartphone.

El gran problema está en el veto de Estados Unidos. Obviamente Huawei no podría desplegar esta solución en territorio estadounidense, por lo que quedaría limitada a China y a países en los que no tenga dichos vetos. Con todos estos detalles, quizás no veamos un genuino supercargador de Huawei capaz de hacer frente a Tesla en territorio en Europeo, al menos en medio y corto plazo. Pero llama la atención esta ofensiva de Huawei en estos momentos de debilidad.