Así volarás en los aviones del futuro

En el diseño interior de los aviones se invierten millones de euros para encontrar el perfecto equilibrio entre número de asientos y una relativa comodidad. La clase turista, la más afectada, ha visto en la reducción del grosor de los asientos el mejor de sus aliados mientras las clases ejecutivas y primeras ofrecen los mayores estándares de confortabilidad y lujo jamás vistas.

Emirate, una de las aerolíneas más importantes a nivel mundial, pone a disposición de sus viajeros auténticas suites privadas dentro de sus Airbus 380. Además de ofertar otros servicios exclusivos como duchas, amenities de primer nivel o camas más grandes de las que podíamos esperar dentro de un avión.

Como cada año desde el 2007, se han celebrado en la ciudad alemana de Hamburgo los premios Crystal Cabin Awards a los mejores diseños de interiores de cabinas de pasajeros del mundo. Entre los participantes nos encontramos con pesos pesados de la talla de Airbus, Virgin, JetBlue y a varias universidades.

Flexibilidad y lujo

El lujo es uno de los sectores más importantes de la economía mundial y la aviación comercial no podía quedarse descolgada de las tendencias. Si antes hablábamos de suites y duchas abordo, lo que hemos podido ver en los Crystal Cabin va mucho más allá.

La empresa Dubai Aviation Engineering Projects ha presentado su apuesta de zonas modulares y flexibles. En lo que dura una pequeña parada técnica en un aeropuerto, se podría cambiar totalmente la configuración de espacios incluyendo restaurantes o spas.

Mesa de cafetería en un avión University of Cincinnati

La propuesta de la Universidad de Cincinnati se desmarca de los anteriores conceptos con una mesa alargada con varios asientos a los lados. Algo así como la mesa común de una cafetería en la que ser más productivos que nunca y llevar a cabo reuniones e incluso presentaciones.

The Loft Virgin

La británica Virgin ha presentado The Loft como una zona de recibimiento y sala de estar para su flota de Airbus A350-1000. La japonesa All Nippon Airways tiene su particular propuesta de lujo con The Room; unos asientos de clase ejecutiva que combina los materiales premium con la cuidada estética japonesa.

The Room ANA

Clase turista

La normalmente apretada clase turista también puede tener cierto margen de mejora. Al menos eso cree Heinkel al proponer asientos enfrentados para familias. Un concepto muy parecido a las mesas que encontramos en los trenes.

Otro de los conceptos ideados para familias viene de la mano de Adient con la adición de una fila de tres asientos que se hacen cama para poder tumbarnos con nuestros familiares. Utilizaría la primera fila de asientos de la clase turista, que suele gozar de mayor espacio.

Space for all Adient

También hay otras propuestas que incluyen zonas de descanso para la clase turista a base de camas y literas. Muy parecido a los hoteles cápsula que podemos encontrar en países como Japón, pero a 11.000 metros de altura.

Cápsulas para dormir TU

Para los más pequeños del avión, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo ha desarrollado un sistema para que las sillitas con Isofix puedan anclarse directamente en el asiento del avión.

Taxis voladores

Uno de los segmentos de la aviación que todavía estar por explotar son los taxis voladores. Compañías como Uber ya ofrecen un servicio de taxi utilizando helicópteros tradicionales y, al parecer, el siguiente paso es el uso de drones eléctricos.

Cabina taxi volador Safran

La propia Uber junto con Safran han desarrollado una distribución de 4 asientos para los vuelos dentro de una ciudad. Desplazamientos muy cortos donde se deja a un lado el lujo para centrarse en la ligereza y en la economía de explotación.

Entretenimiento abordo

Uno de los conceptos que más nos ha llamado la atención relacionado con el entretenimiento a bordo es la apuesta de JetBlue por el Multi Screen Experiencie. Quiere que nuestro smartphone y tablet sea una extensión de la pantalla instalada en el asiento de delante proveyendo de todo el contenido de películas, series y juegos.